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США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ
США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ - РИА Новости Крым, 10.03.2023
США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ
Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T16:49
2023-03-10T16:49
министерство обороны рф
сша
украина
безопасность
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с опасными патогенами. Соответствующее заявление сделано в пятницу Министерством обороны России. "Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - сообщает российское оборонное ведомство.По данным Минобороны, речь идет об опасных для людей патогенах, в том числе возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола - всего около 50 видов бактерий и вирусов."В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США", - сказано в сообщении.Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. В ходе спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Что они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий СШАЛожь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
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министерство обороны рф, сша, украина, безопасность, политика, общество
США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ

Минобороны: Украина и США могут устроить провокацию с опасными патогенами

16:49 10.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с опасными патогенами. Соответствующее заявление сделано в пятницу Министерством обороны России.
"Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - сообщает российское оборонное ведомство.
По данным Минобороны, речь идет об опасных для людей патогенах, в том числе возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола - всего около 50 видов бактерий и вирусов.
"В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США", - сказано в сообщении.
Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. В ходе спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других стран.
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