https://crimea.ria.ru/20230310/ssha-i-ukraina-mogut-gotovit-provokatsiyu-s-opasnymi-patogenami---mo-rf-1127471204.html

США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ

США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ - РИА Новости Крым, 10.03.2023

США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ

Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T16:49

2023-03-10T16:49

2023-03-10T16:49

министерство обороны рф

сша

украина

безопасность

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a36bd30a792db08dd637e68b366101d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с опасными патогенами. Соответствующее заявление сделано в пятницу Министерством обороны России. "Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию", - сообщает российское оборонное ведомство.По данным Минобороны, речь идет об опасных для людей патогенах, в том числе возбудителях сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола - всего около 50 видов бактерий и вирусов."В январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Примечательно, что особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США", - сказано в сообщении.Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику. В ходе спецоперации российские военные обнаружили более 20 тысяч документов, подтверждающих нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Что они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий СШАЛожь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине

https://crimea.ria.ru/20230223/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-pridnestrovya---minoborony-rf-1127157556.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сша, украина, безопасность, политика, общество