https://crimea.ria.ru/20230411/bolee-4-tysyach-voennykh-ukrainy-podverglis-bioopytam-ssha--yarovaya-1128115980.html
Более 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая
Более 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Более 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая
Как минимум 4 тысячи украинских военнослужащих подверглись экспериментам с различными вирусами и инфекциями в американских военно-биологических лабораториях на... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T14:19
2023-04-11T14:19
2023-04-11T14:19
государственная дума рф
биологическое оружие
украина
безопасность
ирина яровая
оружие
сша
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Как минимум 4 тысячи украинских военнослужащих подверглись экспериментам с различными вирусами и инфекциями в американских военно-биологических лабораториях на Украине, некоторые из них погибли в результате этих опытов. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая, представляя доклад о работе комиссии."Подопытные кролики" из ВСУПо словам Яровой, специалисты Минобороны России выяснили, что из украинских военнослужащих, проходивших лечение, более 30% переболели или больны гепатитом А, 14% – конго-крымской геморрагической лихорадкой, 21% – лихорадкой Западного Нила. Данные заболевания активно изучались на Украине представителями Пентагона, поэтому есть все основания утверждать об умышленном инфицировании гораздо большего количества украинских военнослужащих, добавила вице-спикер ГД.Кроме того, по ее словам, нашли подтверждение и факты о том, что США испытывали на украинских военнослужащих и незарегистрированные лекарственные препараты, притом, что и сегодня боевиков ВСУ пичкают разными психотропными веществами для повышения уровня их жестокости и агрессии, констатировала Яровая.Украина как биологический полигон и плацдармВ целом, по ее словам, думская комиссия пришла к выводу, что США фактически организовали военно-биологическую оккупацию Украины. При содействии киевского режима там было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над украинцами. В результате такой оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний в то числе неясного происхождения.Она уточнила, что стараниями США и киевских властей Украина стала плацдармом для ведения биологической войны против России. В частности, под эгидой американских биолабораторий собирались и изучались патогены вдоль границ России, способные поражать определенный генотип людей, животных и растений. Изучалась восприимчивость жителей конкретных регионов Украины к различным опасным инфекционным заболеваниям, что позволяет создавать новые виды биологического оружия избирательного действия, констатировала вице-спикер Госдумы.Яровая добавила, что доклад комиссии о деятельности биолабораториях на Украине направят президенту РФ, в Следственный комитет, Генпрокуратуру, а также в парламенты всех стран мира. Также она призвала МИД России поднимать вопрос об организации масштабного международного расследования по выявленным фактам.Биолаборатории США на УкраинеВ ходе проведения специальной военной операции в распоряжение Минобороны России попали документы о размещении Соединенными Штатами Америки на Украине биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами.Так, по данным Минобороны РФ, Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на военнослужащих ВСУ. Эти эксперименты, в частности, были связаны с ВИЧ-инфекцией.Кроме того, Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.Также российские военные получили сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.Реализацию военно-биологических программ на территории Украины удалось остановить активными действиями Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. В связи с этим Пентагон начал активную работу по переносу незавершенных в рамках украинских проектов исследований в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
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государственная дума рф, биологическое оружие, украина, безопасность, ирина яровая, оружие, сша, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Как минимум 4 тысячи украинских военнослужащих подверглись экспериментам с различными вирусами и инфекциями в американских военно-биологических лабораториях на Украине, некоторые из них погибли в результате этих опытов. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая, представляя доклад о работе комиссии.
"Подопытные кролики" из ВСУ
"Документы подтверждают, что как минимум 4 тысячи военнослужащих подвергались этим экспериментам. По полученным данным, только в харьковской лаборатории погибли около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы", - сказала парламентарий.
По словам Яровой, специалисты Минобороны России выяснили, что из украинских военнослужащих, проходивших лечение, более 30% переболели или больны гепатитом А, 14% – конго-крымской геморрагической лихорадкой, 21% – лихорадкой Западного Нила. Данные заболевания активно изучались на Украине представителями Пентагона, поэтому есть все основания утверждать об умышленном инфицировании гораздо большего количества украинских военнослужащих, добавила вице-спикер ГД.
Кроме того, по ее словам, нашли подтверждение и факты о том, что США испытывали на украинских военнослужащих и незарегистрированные лекарственные препараты, притом, что и сегодня боевиков ВСУ пичкают разными психотропными веществами для повышения уровня их жестокости и агрессии, констатировала Яровая.
Украина как биологический полигон и плацдарм
В целом, по ее словам, думская комиссия пришла к выводу, что США фактически организовали военно-биологическую оккупацию Украины. При содействии киевского режима там было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над украинцами. В результате такой оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний в то числе неясного происхождения.
"Анализ всех медико-биологических проектов подтвердил вывод: Пентагон формировал на Украине одновременно и полигон, и плацдарм. Полигон – это то, что требует отработки, исследований, экспериментов. Плацдарм – это фактически подготовка к возможному театру военных действий. Это полностью изобличает характер той политики, которая сформирована националистическим режимом Украины при содействии и управлении со стороны США", – заявила Яровая.
Она уточнила, что стараниями США и киевских властей Украина стала плацдармом для ведения биологической войны против России. В частности, под эгидой американских биолабораторий собирались и изучались патогены вдоль границ России, способные поражать определенный генотип людей, животных и растений. Изучалась восприимчивость жителей конкретных регионов Украины к различным опасным инфекционным заболеваниям, что позволяет создавать новые виды биологического оружия избирательного действия, констатировала вице-спикер Госдумы.
Яровая добавила, что доклад комиссии о деятельности биолабораториях на Украине направят президенту РФ, в Следственный комитет, Генпрокуратуру, а также в парламенты всех стран мира. Также она призвала МИД России поднимать вопрос об организации масштабного международного расследования по выявленным фактам.
Биолаборатории США на Украине
В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение Минобороны России попали документы о размещении Соединенными Штатами Америки на Украине биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами.
Так, по данным Минобороны РФ, Пентагон реализовывал военно-биологические программы
по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на военнослужащих ВСУ. Эти эксперименты, в частности, были связаны с ВИЧ-инфекцией.
Кроме того, Минобороны располагает данными о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов – метадона, амфитаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.
Также российские военные получили сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины
в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.
Реализацию военно-биологических программ на территории Украины удалось остановить активными действиями Вооруженных сил РФ
в ходе спецоперации. В связи с этим Пентагон начал активную работу по переносу незавершенных в рамках украинских проектов исследований в страны Центральной Азии и Восточной Европы.