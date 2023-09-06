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Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T18:04
2023-09-06T18:04
игорь кириллов
министерство обороны рф
госдепартамент сша
сша
новости
биолаборатории
ближний восток
юго-восточная азия
африка
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в среду.По его словам, в распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. И эти материалы доказывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. Особое внимание уделяется странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз, подчеркнул Игорь Кириллов.И подчеркнул, что незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей планеты. И страны, в которых появляются такие объекты, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, подчеркнула она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают компоненты биооружия близ границ России – МинобороныУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
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игорь кириллов, министерство обороны рф, госдепартамент сша, сша, новости, биолаборатории, ближний восток, юго-восточная азия, африка, роспотребнадзор, анна попова
Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны

Минобороны: США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биопрограмм

18:04 06.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБиолаборатория
Биолаборатория - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в среду.
По его словам, в распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. И эти материалы доказывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. Особое внимание уделяется странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.
"Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион, - проинформировал Кириллов. - Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые, и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой".
По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз, подчеркнул Игорь Кириллов.
"С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются. Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля", - отметил он.
И подчеркнул, что незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей планеты. И страны, в которых появляются такие объекты, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, подчеркнула она.
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Игорь КирилловМинистерство обороны РФГосдепартамент СШАСШАНовостиБиолабораторииБлижний ВостокЮго-Восточная АзияАфрикаРоспотребнадзорАнна Попова
 
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