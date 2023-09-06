https://crimea.ria.ru/20230906/ukraina-stala-poligonom-dlya-provedeniya-bioprogramm-ssha---minoborony-1131212458.html

Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны

Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны

США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T18:04

2023-09-06T18:04

2023-09-06T18:04

игорь кириллов

министерство обороны рф

госдепартамент сша

сша

новости

биолаборатории

ближний восток

юго-восточная азия

африка

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. США выделили Украину в отдельный регион для проведения биологических программ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в среду.По его словам, в распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года. И эти материалы доказывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. Особое внимание уделяется странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.По данным Минобороны, Штаты намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. А работа американских биопрограмм по всему миру является постоянным источником биоугроз, подчеркнул Игорь Кириллов.И подчеркнул, что незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что деятельность биолабораторий США несет риски распространения новых патогенов, а с учетом возможности распространения инфекций, это угроза для населения всей планеты. И страны, в которых появляются такие объекты, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, подчеркнула она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают компоненты биооружия близ границ России – МинобороныУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США

сша

ближний восток

юго-восточная азия

африка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, министерство обороны рф, госдепартамент сша, сша, новости, биолаборатории, ближний восток, юго-восточная азия, африка, роспотребнадзор, анна попова