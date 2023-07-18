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В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
Эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T16:11
2023-07-18T16:11
министерство обороны рф
игорь кириллов
сша
украина
биологическое оружие
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами", - сказал он на брифинге во вторник.Он обратил внимание, что эта деятельность сопровождается ухудшением эпидобстановки и расширением ареалов переносчиков.Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии. Параллельно с этим в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными инфекциями. В подтверждение этого факта генерал привел данные, согласно которым в Европе в 2022 году было зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуЗапад балансирует на грани – ПатрушевСША создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html
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министерство обороны рф, игорь кириллов, сша, украина, биологическое оружие, новости, общество, безопасность
В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями

Кириллов: опыты военных США с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий

16:11 18.07.2023
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами", - сказал он на брифинге во вторник.
Он обратил внимание, что эта деятельность сопровождается ухудшением эпидобстановки и расширением ареалов переносчиков.
"Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы. Так, в южной и центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах", - отметил Кириллов.
Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии. Параллельно с этим в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными инфекциями. В подтверждение этого факта генерал привел данные, согласно которым в Европе в 2022 году было зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных.
"Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО (Конвенция о биологическом оружии – ред.) и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - заключил Кириллов.
Работа лаборатории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 14:23
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Министерство обороны РФИгорь КирилловСШАУкраинаБиологическое оружиеНовостиОбществоБезопасность
 
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