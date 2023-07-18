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В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями

В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями

Эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T16:11

2023-07-18T16:11

2023-07-18T16:11

министерство обороны рф

игорь кириллов

сша

украина

биологическое оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Американские военные специалисты успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами", - сказал он на брифинге во вторник.Он обратил внимание, что эта деятельность сопровождается ухудшением эпидобстановки и расширением ареалов переносчиков.Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии. Параллельно с этим в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными инфекциями. В подтверждение этого факта генерал привел данные, согласно которым в Европе в 2022 году было зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуЗапад балансирует на грани – ПатрушевСША создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html

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министерство обороны рф, игорь кириллов, сша, украина, биологическое оружие, новости, общество, безопасность