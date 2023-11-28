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Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ

Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ

ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T18:16

2023-11-28T18:16

2023-11-28T18:18

игорь кириллов

новости

министерство обороны рф

украина

контрнаступление всу

вооруженные силы россии

биологическое оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Косвенным свидетельством таких намерений, по сдовам Кириллова, является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.По словам генерала, в ходе спецоперации уже зафиксировано 17 случаев применения украинскими боевиками компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия ВСУ привели к гибели как минимум 15 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видеоОружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуБолее 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая

украина

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игорь кириллов, новости, министерство обороны рф, украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, биологическое оружие