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Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ
Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ
ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T18:16
2023-11-28T18:16
2023-11-28T18:18
игорь кириллов
новости
министерство обороны рф
украина
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
биологическое оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Косвенным свидетельством таких намерений, по сдовам Кириллова, является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.По словам генерала, в ходе спецоперации уже зафиксировано 17 случаев применения украинскими боевиками компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия ВСУ привели к гибели как минимум 15 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видеоОружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления ШойгуБолее 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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игорь кириллов, новости, министерство обороны рф, украина, контрнаступление всу, вооруженные силы россии, биологическое оружие
Киев может применить биологическое оружие на фоне провалов ВСУ
ВСУ могут применить биологические средства в зоне СВО – Кириллов
18:16 28.11.2023 (обновлено: 18:18 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалившимся контрнаступлением. Об этом во вторник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего, так называемого, контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", – заявил Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.
По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Косвенным свидетельством таких намерений, по сдовам Кириллова, является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.
По словам генерала, в ходе спецоперации уже зафиксировано 17 случаев применения украинскими боевиками компонентов химоружия для отравления продуктов. Эти действия ВСУ привели к гибели как минимум 15 человек.
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