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США начали подготовку к новой пандемии - Минобороны
США начали подготовку к новой пандемии - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.08.2023
США начали подготовку к новой пандемии - Минобороны
США начали подготовку к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T12:27
2023-08-16T12:27
2023-08-16T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. США начали подготовку к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в июле этого года Белый дом заявил о создании управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Предполагается, что новая структура будет отвечать за "выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера". Возглавил управление специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности Пол Фридрихс.Он также не исключил, что Штаты будут применять так называемые оборонительные технологии в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера.Ранее в Минобороны России предупредили, что эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий. Речь идет о формировании природно-очаговых инфекций, которые, с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, могут охватить целые страны и регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиямиСША создают компоненты биооружия близ границ России – МинобороныМиру грозит новая пандемия
https://crimea.ria.ru/20230810/v-rossii-vyyavili-17-sluchaev-zarazheniya-novym-variantom-covid19-eris-1130655993.html
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игорь кириллов, сша, пандемия, в мире, безопасность, министерство обороны рф, новости
США начали подготовку к новой пандемии - Минобороны
Минобороны: США начали подготовку к новой пандемии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. США начали подготовку к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, в июле этого года Белый дом заявил о создании управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Предполагается, что новая структура будет отвечать за "выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера". Возглавил управление специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности Пол Фридрихс.
"В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов", - отметил Кириллов.
Он также не исключил, что Штаты будут применять так называемые оборонительные технологии в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера.
Ранее в Минобороны России предупредили, что эксперименты американских военных с комарами ведут к созданию искусственных очагов эпидемий
. Речь идет о формировании природно-очаговых инфекций, которые, с учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, могут охватить целые страны и регионы.
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