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Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T16:51
2023-12-11T16:51
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
игорь кириллов
безопасность
химическое оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в подготовке провокации Службой безопасности Украины задействована украинская компания "Реалаб" - импортер химических реагентов и прекурсоров, которая осенью текущего года закупила в Германии партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals.Российское оборонное ведомство называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.Генерал-лейтенант Кириллов ранее заявлял о возможности применения ВСУ биологических средств в связи с провалившимся контрнаступлением. По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьЯдерная провокация на Украине: зачем это СШАОтчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), игорь кириллов, безопасность, химическое оружие, новости
Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

Минобороны: Украина готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

16:51 11.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЗащитный костюм
Защитный костюм - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ", - заявил Кириллов на тематическом брифинге Минобороны России в понедельник.
По его словам, в подготовке провокации Службой безопасности Украины задействована украинская компания "Реалаб" - импортер химических реагентов и прекурсоров, которая осенью текущего года закупила в Германии партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals.
Российское оборонное ведомство называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.
Генерал-лейтенант Кириллов ранее заявлял о возможности применения ВСУ биологических средств в связи с провалившимся контрнаступлением. По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных.
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Министерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Игорь КирилловБезопасностьХимическое оружиеНовости
 
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