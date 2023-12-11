https://crimea.ria.ru/20231211/kiev-gotovit-antirossiyskuyu-provokatsiyu-s-otravlyayuschimi-veschestvami-1133469170.html

Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Киев готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами

Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T16:51

2023-12-11T16:51

2023-12-11T16:51

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

игорь кириллов

безопасность

химическое оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в подготовке провокации Службой безопасности Украины задействована украинская компания "Реалаб" - импортер химических реагентов и прекурсоров, которая осенью текущего года закупила в Германии партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals.Российское оборонное ведомство называет целью провокации обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия, что позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.Генерал-лейтенант Кириллов ранее заявлял о возможности применения ВСУ биологических средств в связи с провалившимся контрнаступлением. По данным Минобороны, речь может идти о заражении источников питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных. Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьЯдерная провокация на Украине: зачем это СШАОтчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), игорь кириллов, безопасность, химическое оружие, новости