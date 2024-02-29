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Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин
Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин
Все то, что Запад сейчас придумывает и чем пугает весь мир, может привести к конфликту с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:57
2024-02-29T13:33
послание федеральному собранию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Все то, что Запад сейчас придумывает и чем пугает весь мир, может привести к конфликту с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.По словам президента РФ, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война."Они думаю, что для них это все мультики какие-то", – добавил Путин.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, видео, прямая трансляция, общество
Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин

Угрозы со стороны Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия – Путин

12:57 29.02.2024 (обновлено: 13:33 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Все то, что Запад сейчас придумывает и чем пугает весь мир, может привести к конфликту с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Они (западные страны – ред.) должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, – все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они не понимают этого, что ли?!" – сказал глава государства.

По словам президента РФ, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война.
"Они думаю, что для них это все мультики какие-то", – добавил Путин.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.
Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:04
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео
 
Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреВидеоПрямая трансляцияОбщество
 
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