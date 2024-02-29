https://crimea.ria.ru/20240229/ugrozy-zapada-mogut-privesti-k-yadernomu-konfliktu--putin-1135308053.html

Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин

Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Угрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин

Все то, что Запад сейчас придумывает и чем пугает весь мир, может привести к конфликту с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:57

2024-02-29T12:57

2024-02-29T13:33

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

россия

политика

в мире

видео

прямая трансляция

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135307933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ac67914ab5e12cce42bf081e707f718.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Все то, что Запад сейчас придумывает и чем пугает весь мир, может привести к конфликту с использованием ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.По словам президента РФ, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война."Они думаю, что для них это все мультики какие-то", – добавил Путин.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.Об этом же заявили представитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, политика, в мире, видео, прямая трансляция, общество