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США не будут направлять своих военных на Украину

США не будут направлять своих военных на Украину - РИА Новости Крым, 27.02.2024

США не будут направлять своих военных на Украину

Американская администрация не намерена отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T21:18

2024-02-27T21:18

2024-02-27T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Американская администрация не намерена отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает РИА Новости."Президент Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", - заявила Уотсон агентству Франс Пресс.Она также выразила уверенность, что ВСУ поможет новый пакет американской помощи, если его одобрит конгресс.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Отправка солдат бундесвера на Украину также исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО, заявлял ранее министр обороны Германии Борис Писториус. Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт". Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в ПарижеРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, украина, нато, контингент нато, политика, безопасность, новости сво, новости