Рейтинг@Mail.ru
США не будут направлять своих военных на Украину - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240227/ssha-ne-budut-napravlyat-svoikh-voennykh-na-ukrainu-1135262650.html
США не будут направлять своих военных на Украину
США не будут направлять своих военных на Украину - РИА Новости Крым, 27.02.2024
США не будут направлять своих военных на Украину
Американская администрация не намерена отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T21:18
2024-02-27T21:18
сша
в мире
украина
нато
контингент нато
политика
безопасность
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_73df4d6f792d7521e8de0fc858b70bbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Американская администрация не намерена отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает РИА Новости."Президент Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", - заявила Уотсон агентству Франс Пресс.Она также выразила уверенность, что ВСУ поможет новый пакет американской помощи, если его одобрит конгресс.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Отправка солдат бундесвера на Украину также исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО, заявлял ранее министр обороны Германии Борис Писториус. Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт". Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в ПарижеРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко
https://crimea.ria.ru/20240227/voyska-nato-na-ukraine-vo-frantsii-makrona-nazvali-bezumtsem--1135241735.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9fdb4628b6a27efaf6f26efd6c1aaaba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире, украина, нато, контингент нато, политика, безопасность, новости сво, новости
США не будут направлять своих военных на Украину

США не будут направлять военнослужащих на Украину – Белый дом

21:18 27.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Американская администрация не намерена отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает РИА Новости.
"Президент Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", - заявила Уотсон агентству Франс Пресс.
Она также выразила уверенность, что ВСУ поможет новый пакет американской помощи, если его одобрит конгресс.
На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.
В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Отправка солдат бундесвера на Украину также исключена, соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживает ни одна из стран НАТО, заявлял ранее министр обороны Германии Борис Писториус.
Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована, заявлял ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
11:48
Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина будет крайней: в чем главный смысл заявлений "партнеров" в Париже
Резкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова Макрона
32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко
 
СШАВ миреУкраинаНАТОКонтингент НАТОПолитикаБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 27 февраля
22:41В России появились органические грибы – что это такое
22:23Главное за день: 27 февраля
22:07В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
22:00Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
21:48Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт
21:30Двухлетний ребенок погиб в аварии на Кубани
21:18США не будут направлять своих военных на Украину
20:52От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
20:38Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
20:19Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России
20:00Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
19:43Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
19:24Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область
19:13Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
18:56Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
18:43Как прошел первый день досрочного голосования в Херсонской области
18:26"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
18:12Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк
18:05В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
Лента новостейМолния