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Ввод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенатор

Ввод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенатор - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Ввод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне – сенатор

Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована. Такое РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T15:01

2024-02-27T15:01

2024-02-27T15:02

владимир джабаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Ввод войск НАТО на Украину будет означать начало третьей мировой войны, поэтому инициатива президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли будет реализована. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По мнению политика, заявление Макрона по поводу возможной отправки войск НАТО на Украину – это "большая глупость". Французский лидер в данном случае "поторопился и выдал желаемое за действительное", считает сенатор. Он, в частности, отметил, что ряд стран-членов альянса, включая Польшу, Швецию, Чехию и других, уже заявили об отсутствии намерений направлять свои силы на Украину.Джабаров также выразил уверенность, что Франция не решится на отправку своего, отдельного от НАТО, контингента, поскольку в этом случае она автоматически станет участником конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями.На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать отправки западных армий на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

https://crimea.ria.ru/20240227/razmeschenie-boevykh-chastey-nato-na-ukraine-stoltenberg-sdelal-zayavlenie-1135245403.html

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владимир джабаров, мнения, новости, россия, франция, эммануэль макрон, нато