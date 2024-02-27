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Размещение боевых частей НАТО на Украине: Столтенберг сделал заявление
Размещение боевых частей НАТО на Украине: Столтенберг сделал заявление - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Размещение боевых частей НАТО на Украине: Столтенберг сделал заявление
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T13:46
2024-02-27T13:46
2024-02-27T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отправка войск НАТО на Украину несет потенциальную опасность вовлечения стран альянса в горячий конфликт.Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. При этом он заявил, что ничего исключать нельзя и необходимо "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну".Комментируя это, глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Макрон таким образом пытается играть в военачальника.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии, выразил мнение, что де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление МакронаНАТО – Украина: история вечных отказов 32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко
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РИА Новости Крым
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йенс столтенберг, новости, нато, украина, политика, в мире, контингент нато
Размещение боевых частей НАТО на Украине: Столтенберг сделал заявление
У НАТО нет плана направлять своих военных на Украину – Столтенберг
13:46 27.02.2024 (обновлено: 13:56 27.02.2024)