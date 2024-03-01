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Для чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с Россией

Для чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с Россией - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Для чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с Россией

Заявление министра обороны США о возможном вступлении НАТО в войну с Россией в случае поражения Украины является элементом психологического давления на... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T12:36

2024-03-01T12:36

2024-03-01T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление министра обороны США о возможном вступлении НАТО в войну с Россией в случае поражения Украины является элементом психологического давления на российскую элиту с целью замедлить темпы специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов."Можно расценивать эти слова как попытку психологического давления на российскую элиту, угрожая ей третьей мировой войной, а также как попытку прозондировать реакцию нашей страны и понять намерение властей РФ на случай ввода в том или ином виде войск НАТО на территорию Украины", - сказал эксперт.Шатилов выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет такими угрозами заставить российскую власть остановить СВО. Однако совсем сбрасывать со счетов сценарий ввода ограниченного контингента войск некоторых стран НАТО на Украину не стоит, считает политолог.В этой ситуации подобные вбросы могут стать своего рода "разогревом" общественного мнения для ввода под различными "благовидными" предлогами натовских войск на Украину, чтобы хотя бы частично оставить ее на плаву и удержать за собой, полагает Шатилов."Думаю, не стоит полностью исключать ввода определенных польских или румынских контингентов под предлогом того, что это не натовские войска, а "силы суверенных государств". Но при этом военно-технической, информационной и прочей поддержкой они будут пользоваться натовской. С другой стороны, США и их союзники уже столько сделали угрожающих заявлений о противостоянии с Россией, что эти слова могут быть восприняты обществом как сотрясание воздуха со стороны уходящего на покой шефа Пентагона", - заключил политолог.Ранее Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Остина наглядно демонстрируют миру, что Вашингтон является агрессором.В свою очередь заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО намерена избегать эскалации отношений с Россией. По его словам, это "особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с альянсом"Накануне выступая с посланием Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предупредил, что последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, чем во времена Великой Отечественной войны. По его словам, отправка на Украину натовских контингентов приведет к трагическим последствиям для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – ПутинФранцузы не будут умирать за Украину: Париж не отправит войска на СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр шатилов, нато, сша, ллойд остин, пентагон, украина, россия, политика, в мире