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МИД России ответил на угрозу Пентагона

МИД России ответил на угрозу Пентагона - РИА Новости Крым, 29.02.2024

МИД России ответил на угрозу Пентагона

Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T20:51

2024-02-29T20:51

2024-02-29T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России.Также президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа России защищать свою страну и ее суверенитет.Как отметил российский лидер, в ходе спецоперации новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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