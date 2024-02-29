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МИД России ответил на угрозу Пентагона
МИД России ответил на угрозу Пентагона - РИА Новости Крым, 29.02.2024
МИД России ответил на угрозу Пентагона
Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T20:51
2024-02-29T20:51
2024-02-29T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России.Также президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа России защищать свою страну и ее суверенитет.Как отметил российский лидер, в ходе спецоперации новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин
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мария захарова, пентагон, новости , сша, политика, в мире, безопасность, россия, нато, украина, ллойд остин
МИД России ответил на угрозу Пентагона
МИД прокомментировал заявление главы Пентагона: теперь все видят, что агрессор — это США
20:51 29.02.2024 (обновлено: 20:58 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.
Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО".
"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин
сообщил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России.
Также президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела
, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа России защищать свою страну и ее суверенитет.
Как отметил российский лидер
, в ходе спецоперации новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.
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