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Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины
Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины
Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T20:23
2024-02-29T20:23
2024-02-29T20:37
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ллойд остин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и добиваются успехов.В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России.Также президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет.Как отметил российский лидер, в ходе спецоперации новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин
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новости, пентагон, сша, россия, ллойд остин, украина, нато
Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины
В случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией – шеф Пентагона Остин
20:23 29.02.2024 (обновлено: 20:37 29.02.2024)