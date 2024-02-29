https://crimea.ria.ru/20240229/nato-pridetsya-voevat-s-rossiey-v-sluchae-porazheniya-ukrainy--pentagon-1135326511.html

Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины

Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T20:23

2024-02-29T20:23

2024-02-29T20:37

новости

пентагон

сша

россия

ллойд остин

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и добиваются успехов.В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил России.Также президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет.Как отметил российский лидер, в ходе спецоперации новейшие системы вооружения России подтвердили свои высокие, уникальные характеристики.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентахЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооруженийУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – Путин

сша

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пентагон, сша, россия, ллойд остин, украина, нато