https://crimea.ria.ru/20240502/tragediya-v-odesse-2-maya-okonchatelno-podozhgla-ukrainu---saldo-1136981672.html

Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо

Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо

Трагедия 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T10:12

2024-05-02T10:12

2024-05-02T11:04

владимир сальдо

херсонская область

одесса

пожар в доме профсоюзов

украина

госпереворот на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Трагедия 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса стало невозможно, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что в этот день 10 лет назад толпа укронацистов зверски убила 48 противников государственного переворота - невооруженных людей жгли заживо, расстреливали и забивали палками. При этом никто из убийц до сих пор не наказан.Неизбежным и закономерным ответом на это стало восстание жителей Донбасса и специальная военная операция.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://crimea.ria.ru/20240502/ukraina-kak-gosudarstvo-okonchatelno-umerla--aksenov-1136980878.html

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владимир сальдо, херсонская область, одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, госпереворот на украине, новости