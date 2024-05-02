Рейтинг@Mail.ru
Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/tragediya-v-odesse-2-maya-okonchatelno-podozhgla-ukrainu---saldo-1136981672.html
Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
Трагедия 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T10:12
2024-05-02T11:04
владимир сальдо
херсонская область
одесса
пожар в доме профсоюзов
украина
госпереворот на украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/02/1136981760_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_5eb917f8272f6b6accbab4d70566b0c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Трагедия 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса стало невозможно, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что в этот день 10 лет назад толпа укронацистов зверски убила 48 противников государственного переворота - невооруженных людей жгли заживо, расстреливали и забивали палками. При этом никто из убийц до сих пор не наказан.Неизбежным и закономерным ответом на это стало восстание жителей Донбасса и специальная военная операция.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240502/ukraina-kak-gosudarstvo-okonchatelno-umerla--aksenov-1136980878.html
херсонская область
одесса
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/02/1136981760_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b51d062a232bd1d1b650d26c9677088c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, госпереворот на украине, новости
Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо

Украинские неонацисты массовым убийством 2 мая начали войну против своего народа - Сальдо

10:12 02.05.2024 (обновлено: 11:04 02.05.2024)
 
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанкОдесса после трагедии в Доме профсоюзов
Одесса после трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Антон Круглов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Трагедия 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса стало невозможно, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он напомнил, что в этот день 10 лет назад толпа укронацистов зверски убила 48 противников государственного переворота - невооруженных людей жгли заживо, расстреливали и забивали палками. При этом никто из убийц до сих пор не наказан.
"Именно трагедия 2 мая окончательно подожгла Украину. После этого политическое урегулирование кризиса, вызванного майданным государственным переворотом, стало окончательно невозможно. Украинские националисты и неонацисты массовым убийством начали войну против собственного народа", - написал Сальдо в своем ТГ-канале.
Неизбежным и закономерным ответом на это стало восстание жителей Донбасса и специальная военная операция.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указала, что украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, так как нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точного числа ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Глава Крыма Сергей Аксенов
08:43
Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
 
Владимир СальдоХерсонская областьОдессаПожар в Доме профсоюзовУкраинаГоспереворот на УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
13:48Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
13:31На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
13:20Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
13:06Армия России освободила Бердычи в Донбассе
12:52Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
12:37Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
12:29В Севастополе восстановлено морское сообщение
12:22В Алуште мужчина упал со склона на камни
12:13Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
12:04Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
11:37Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе
11:21Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств
10:53Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников
10:44В Севастополе остановлено движение паромов
10:23Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
10:12Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
09:34Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
09:17Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
08:43Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
Лента новостейМолния