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Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая
Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая
Украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, это говорит о том, что нацизм является... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T06:52
2024-05-02T07:20
валентина матвиенко
пожар в доме профсоюзов
одесса
украина
госпереворот на украине
мнения
нацизм
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, это говорит о том, что нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что объективное расследование можно было начать и провести в кратчайшие сроки, тем более, что есть много свидетелей и видео, на котором видны лица участников."Каждая брошенная бутылка с зажигательной смесью, каждый фашистский выкрик сохранены и оцифрованы. Есть все необходимое, чтобы уже давно состоялся справедливый приговор. Ничего подобного, как хорошо известно, не произошло,- констатировала Матвиенко. - Это показательно. Как показательно и то, что не было и нет даже признаков раскаяния. А это значит, что сам киевский режим не собирается избавляться от нацизма. Он ему органичен. Он часть его. И внутренних условий, сил на Украине для избавления от нацизма, к сожалению, тоже нет". Спикер Совфеда подчеркнула, что цель специальной военной операции по денацификации Украины непременно должна быть выполнена. "Нацистская диктатура в Киеве так или иначе будет свергнута. Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов", - заключила Валентина Матвиенко. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html
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валентина матвиенко, пожар в доме профсоюзов, одесса, украина, госпереворот на украине, мнения, нацизм, неонацизм
Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая

Киев укрывает своих сторонников-нацистов от правосудия - Матвиенко

06:52 02.05.2024 (обновлено: 07:20 02.05.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в Москве
Акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Украинские власти не желают, чтобы свершилось правосудие в отношении виновников одесской трагедии 2 мая 2014 года, это говорит о том, что нацизм является "природной нормой" для нынешнего киевского режима. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"То, что спустя 10 лет после чудовищного, беспримерного по своей жестокости в новейшей истории преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан, ярче всего подтверждает – нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима. Нормой, которую он считает важным, необходимым оберегать", - написала она в своем Telegram-канале в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, где погибли 48 человек.
Она подчеркнула, что объективное расследование можно было начать и провести в кратчайшие сроки, тем более, что есть много свидетелей и видео, на котором видны лица участников.
"Каждая брошенная бутылка с зажигательной смесью, каждый фашистский выкрик сохранены и оцифрованы. Есть все необходимое, чтобы уже давно состоялся справедливый приговор. Ничего подобного, как хорошо известно, не произошло,- констатировала Матвиенко. - Это показательно. Как показательно и то, что не было и нет даже признаков раскаяния. А это значит, что сам киевский режим не собирается избавляться от нацизма. Он ему органичен. Он часть его. И внутренних условий, сил на Украине для избавления от нацизма, к сожалению, тоже нет".
Спикер Совфеда подчеркнула, что цель специальной военной операции по денацификации Украины непременно должна быть выполнена.
"Нацистская диктатура в Киеве так или иначе будет свергнута. Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов", - заключила Валентина Матвиенко.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Одесса после трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Валентина МатвиенкоПожар в Доме профсоюзовОдессаУкраинаГоспереворот на УкраинеМненияНацизмНеонацизм
 
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