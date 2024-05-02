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Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник
Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник
Полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точное число ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T08:03
2024-05-02T08:03
пожар в доме профсоюзов
одесса
украина
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точное число ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.Дипломат напомнил, что погибших в Доме профсоюзов Одессы забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. Однако никакого открытого расследования этих преступлений не было.По его мнению, коллективный запад благословил этот режим и создал все условия для захвата власти на Украине в 2014."Этот режим — их порождение. Как они могли в расследовании выйти на самих себя? Они же сами вырастили этих радикалов и сами заплатили за их преступления. И теперь вполне логично спускают на тормозах все попытки докопаться до истины, потому что эта истина им прекрасно известна", - прокомментировал Мирошник так называемую попытку Совета Европы расследовать трагедию в Одессе.Дипломат также указал, что события в Доме профсоюзов стали отправной точкой выхода Донбасса к выходу из состава Украины. Так как эта трагедия развеяла последние сомнения тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, подчиняться их законам. Она подтолкнула тысячи жителей Донбасса к урнам для голосования за выход из такой Украины.Мирошник рассказал, что в тот день находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью".Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 маяРасследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе требуют активисты СШАДесять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
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РИА Новости Крым
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96
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пожар в доме профсоюзов, одесса, украина, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мнения, политика

Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник

08:03 02.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе (горит центральный вход)
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе (горит центральный вход) - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Александр Полищук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Полное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов, как и установление точное число ее жертв, станут возможным только после низложения киевского режима. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
"У меня нет уверенности, что цифры жертв в Доме профсоюзов соответствуют действительности, - сказал Мирошник и уточнил. – Вероятнее всего, это те цифры, которые невозможно было скрыть".
Дипломат напомнил, что погибших в Доме профсоюзов Одессы забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. Однако никакого открытого расследования этих преступлений не было.
"Полное расследование преступления в Одессе станет возможно после низложения нынешнего режима, который является и приемником тех убийц, и их укрывателем — они (США, Британия, ЕС — ред.) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления", - продолжил дипломат.
По его мнению, коллективный запад благословил этот режим и создал все условия для захвата власти на Украине в 2014.
"Этот режим — их порождение. Как они могли в расследовании выйти на самих себя? Они же сами вырастили этих радикалов и сами заплатили за их преступления. И теперь вполне логично спускают на тормозах все попытки докопаться до истины, потому что эта истина им прекрасно известна", - прокомментировал Мирошник так называемую попытку Совета Европы расследовать трагедию в Одессе.
Дипломат также указал, что события в Доме профсоюзов стали отправной точкой выхода Донбасса к выходу из состава Украины. Так как эта трагедия развеяла последние сомнения тех, кто еще верил, что с этим режимом можно договориться и жить в одной стране, подчиняться их законам. Она подтолкнула тысячи жителей Донбасса к урнам для голосования за выход из такой Украины.
Мирошник рассказал, что в тот день находился в Луганске, а поступавшая информация о происходящем в Одессе "шокировала" и "накачивала откровенной яростью".
"Эти события слишком откровенно демонстрировали шакалий оскал этого режима, который еще два месяца назад стоял на "майдане" и стонал о недопустимости применения силы против скачущих с кастрюлями на головах", - добавил он.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана". После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили в Одессе, на Куликовом поле, палаточный лагерь. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Пожар в Доме профсоюзовОдессаУкраинаРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиМненияПолитика
 
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