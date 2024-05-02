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На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку - РИА Новости Крым, 02.05.2024
На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
На трассе "Таврида" на подъезде к Севастополю демонтировали временную разметку. В этой связи водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения,... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:31
2024-05-02T13:31
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
севастополь
новости крыма
транспорт
дороги крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" на подъезде к Севастополю демонтировали временную разметку. В этой связи водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта города.Ранее в ведомстве сообщили закрытии на год движения транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Год назад губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец"."Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".Читайте также на РИА Новости Крым:Станет больше переходов: новая схема движения в СевастополеВ Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системыТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке Крыма
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трасса таврида, севастополь, новости крыма, транспорт, дороги крыма, безопасность, инфографика
На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку

На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку - дептранс

13:31 02.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" на подъезде к Севастополю демонтировали временную разметку. В этой связи водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта города.

"На участке трассы "Таврида" от развязки на Президентскую дорогу до Ялтинского кольца проведен демонтаж временных технических средств организации дорожного движения, - сказано в сообщении. – С целью безопасного проезда участка просим руководствоваться знаками организации дорожного движения".

На трассе Таврида на подъезде к Севастополю демонтировали временную разметку, водителей просят руководствоваться знаками дорожного движенияНа трассе Таврида на подъезде к Севастополю демонтировали временную разметку, водителей просят руководствоваться знаками дорожного движения
Ранее в ведомстве сообщили закрытии на год движения транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Год назад губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец".
"Таврида" – федеральная четырехполосная трасса А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь, протяженностью 250 км. Ее строительство началось весной 2017 года. С конца лета 2020 года движение на всем ее протяжении осуществляется по четырем полосам. "Таврида" включает 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. 4 февраля завершился процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность. Объект закреплен за ФКУ Упрдор "Тамань".
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Ситуация на дорогах КрымаТрасса ТавридаСевастопольНовости КрымаТранспортДороги КрымаБезопасность
 
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