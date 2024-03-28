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В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы
В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы
Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T12:50
2024-03-28T12:50
марат хуснуллин
севастополь
нацпроект "безопасные качественные дороги"
дороги крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В этом году мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах.Вице-премьер пояснил, что интеллектуальные транспортные системы – важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения."Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей", – уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
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марат хуснуллин, севастополь, нацпроект "безопасные качественные дороги", дороги крыма, новости крыма
В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

Хуснуллин: интеллектуальные транспортные системы внедряют в 56 регионах

12:50 28.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В этом году мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах.
"Впервые по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" с этого года умные системы начнут внедрять в Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, Республике Северная Осетия – Алания, а также в городе федерального значения Севастополе", – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что интеллектуальные транспортные системы – важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения.
"Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей", – уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.
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Марат ХуснуллинСевастопольНацпроект "Безопасные качественные дороги"Дороги КрымаНовости Крыма
 
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