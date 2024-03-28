https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-poyavyatsya-intellektualnye-transportnye-sistemy-1136097306.html

В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T12:50

2024-03-28T12:50

2024-03-28T12:50

марат хуснуллин

севастополь

нацпроект "безопасные качественные дороги"

дороги крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В этом году мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах.Вице-премьер пояснил, что интеллектуальные транспортные системы – важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения."Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей", – уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

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марат хуснуллин, севастополь, нацпроект "безопасные качественные дороги", дороги крыма, новости крыма