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Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма

Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма

За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T19:54

2024-03-06T19:54

2024-03-06T19:54

марат хуснуллин

владимир путин (политик)

новости

общество

дороги крыма

краснодарский край

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию Юга России и Приазовья с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, работа по улучшению дорожной инфраструктуры в регионе будет продолжена, четкий план действий имеется.В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог, заявил ранее в среду президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья. Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьХуснуллин предложить строить очистные на Азовском море Путин поручил уделить особое внимание благоустройству южных городов

краснодарский край

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2024

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марат хуснуллин, владимир путин (политик), новости, общество, дороги крыма, краснодарский край