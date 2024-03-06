Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
Хуснуллин: за шесть лет в дороги Юга России вложено около 1 трлн рублей
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
© Пресс-служба ВАД
СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. За последние шесть лет в развитие дорожной инфраструктуры Юга России вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию Юга России и Приазовья с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас очень активно развивается дорожная сеть - все крупные трассы. Мы до конца года дойдем от Краснодара до Крымского моста, дорога полным ходом строится. Все крупные проекты либо закончены, либо на завершающей стадии - такие как дорога М4 "Дон", "Таврида, съезды с "Тавриды", - констатировал Хуснуллин
По его словам, работа по улучшению дорожной инфраструктуры в регионе будет продолжена, четкий план действий имеется.
"За последние шесть лет в дорожную инфраструктуру региона вложено около 1 трлн рублей - это самая большая стройка по стране. И мы дальше видим ее развитие. Регионы активно выполняют планы по дорожному строительству. Все намеченные планы либо выполнены, либо перевыполнены", - доложил вице-премьер.
В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог, заявил ранее в среду президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья.
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