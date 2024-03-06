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Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240306/trassa-tavrida-soedinila-sevastopol-i-kerch-1135458199.html
Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь
Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь
Трасса "Таврида" - автодорога А-291 федерального значения - соединяет крымские города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:35
2024-03-06T18:53
10 лет крымской весне
трасса таврида
крым
видео
россия
дороги крыма
строительство
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Трасса "Таврида" - автодорога А-291 федерального значения - соединяет крымские города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее строительство стартовало в мае 2017 года. Движение по трассе открыто в августе 2020 года. Но уже с 2018 года оно осуществлялось по двум полосам.Стоимость строительства оценивается в 150 млрд рублей. Трасса "Таврида" - это семь крупных развязок, 15 мостов, 123 путепровода, 40 000 автомобилей в сутки, 11 автозаправочных комплексов.При строительстве были открыты карстовая пещера в Белогорском районе Крыма, которая получила название "Таврида", могила скифских воинов III до н.э. и городище позднескифского времени на Мекензиевых горах под Севастополем. А также поселение времен бронзового века с артефактами возрастом 3500 лет.Трасса "Таврида" - одно из достижений Крымской весны, которое подняло на новый уровень качество дорог на полуострове.Все этапы эпохального строительства - на видео РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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трасса таврида, крым, видео, россия, дороги крыма, строительство
Трасса "Таврида" соединила Севастополь и Керчь

История строительства преобразившей Крым трассы "Таврида" в одном видео

18:35 06.03.2024 (обновлено: 18:53 06.03.2024)
 
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Трасса "Таврида" - автодорога А-291 федерального значения - соединяет крымские города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее строительство стартовало в мае 2017 года. Движение по трассе открыто в августе 2020 года. Но уже с 2018 года оно осуществлялось по двум полосам.
Стоимость строительства оценивается в 150 млрд рублей. Трасса "Таврида" - это семь крупных развязок, 15 мостов, 123 путепровода, 40 000 автомобилей в сутки, 11 автозаправочных комплексов.
При строительстве были открыты карстовая пещера в Белогорском районе Крыма, которая получила название "Таврида", могила скифских воинов III до н.э. и городище позднескифского времени на Мекензиевых горах под Севастополем. А также поселение времен бронзового века с артефактами возрастом 3500 лет.
Трасса "Таврида" - одно из достижений Крымской весны, которое подняло на новый уровень качество дорог на полуострове.
Все этапы эпохального строительства - на видео РИА Новости Крым.
 
10 лет Крымской веснеТрасса ТавридаКрымВидеоРоссияДороги КрымаСтроительство
 
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