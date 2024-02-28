https://crimea.ria.ru/20240228/dlya-razgruzki-punkta-propuska-chongar-remontiruyut-uchastok-dorogi-v-krym-1135280571.html

Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

Более 70 километров трассы в Херсонской области на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка планируют капитально отремонтировать к концу года. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T15:13

2024-02-28T15:13

2024-02-28T15:13

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Более 70 километров трассы в Херсонской области на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка планируют капитально отремонтировать к концу года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Дорожники "Автодора" совместно с подрядными организациями приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Про информации компании, уже уложено 22,5 км нижнего слоя покрытия дороги или порядка 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.Одновременно расчищают полосы отвода, снимают старое дорожное покрытие, ремонтируют водопропускные искусственные сооружения."Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую к дороге территорию, провести устройство остановок общественного транспорта и тротуаров в населенных пунктах", - уточнят в "Автодоре".В капитальном ремонте задействовано около 70 человек и порядка 40 единиц различной строительной техники.По завершению основных работ трассу оснастят дорожными знаками и разметкой в соответствии с нормами безопасности действующим на территории РФ.В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен. Отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

херсонская область

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армянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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