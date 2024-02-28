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Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым
Более 70 километров трассы в Херсонской области на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка планируют капитально отремонтировать к концу года. Об... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:13
2024-02-28T15:13
ремонт дорог
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крым
чонгар
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Более 70 километров трассы в Херсонской области на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка планируют капитально отремонтировать к концу года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Дорожники "Автодора" совместно с подрядными организациями приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Про информации компании, уже уложено 22,5 км нижнего слоя покрытия дороги или порядка 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.Одновременно расчищают полосы отвода, снимают старое дорожное покрытие, ремонтируют водопропускные искусственные сооружения."Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую к дороге территорию, провести устройство остановок общественного транспорта и тротуаров в населенных пунктах", - уточнят в "Автодоре".В капитальном ремонте задействовано около 70 человек и порядка 40 единиц различной строительной техники.По завершению основных работ трассу оснастят дорожными знаками и разметкой в соответствии с нормами безопасности действующим на территории РФ.В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен. Отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ремонт дорог, автодор, новости, новости крыма, херсонская область, крым, чонгар, армянск
Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

Участок альтернативной дороги в Крым на Херсонщине планируют отремонтировать к концу года

15:13 28.02.2024
 
© Telegram-канал АвтодорУчасток альтернативной дороги в Крым
Участок альтернативной дороги в Крым
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Более 70 километров трассы в Херсонской области на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка планируют капитально отремонтировать к концу года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".
"Автомобильная дорога входит в состав альтернативного подъездного пути к Крыму. После завершения капитального ремонта трасса разгрузит пункт пропуска Чонгар и позволит перепустить трафик к КПП Армянск", – говорится в сообщении.
Дорожники "Автодора" совместно с подрядными организациями приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Про информации компании, уже уложено 22,5 км нижнего слоя покрытия дороги или порядка 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.
Одновременно расчищают полосы отвода, снимают старое дорожное покрытие, ремонтируют водопропускные искусственные сооружения.
"Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую к дороге территорию, провести устройство остановок общественного транспорта и тротуаров в населенных пунктах", - уточнят в "Автодоре".
В капитальном ремонте задействовано около 70 человек и порядка 40 единиц различной строительной техники.
По завершению основных работ трассу оснастят дорожными знаками и разметкой в соответствии с нормами безопасности действующим на территории РФ.
В конце декабря прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен. Отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях.
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Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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Ремонт дорогАвтодорНовостиНовости КрымаХерсонская областьКрымЧонгарАрмянск
 
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