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В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T19:02
2024-04-19T19:02
2024-04-19T19:02
ситуация на дорогах крыма
севастополь
транспорт
логистика
ремонт развязки в севастополе
новости крыма
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В дептрансе уточняют, что запрет на съезд с Городского шоссе будет действовать с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года. Ограничения вводятся в связи с работами по реконструкции транспортной развязки.Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
Движение транспорта в районе развязки "Огурец" в Севастополе ограничат на год