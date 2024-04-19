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В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T19:02
2024-04-19T19:02
ситуация на дорогах крыма
севастополь
транспорт
логистика
ремонт развязки в севастополе
новости крыма
департамент транспорта севастополя
общество
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В дептрансе уточняют, что запрет на съезд с Городского шоссе будет действовать с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года. Ограничения вводятся в связи с работами по реконструкции транспортной развязки.Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, логистика, ремонт развязки в севастополе, новости крыма, департамент транспорта севастополя, общество, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма
В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема

Движение транспорта в районе развязки "Огурец" в Севастополе ограничат на год

19:02 19.04.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"В мае в районе "Огурца" на год ограничат съезд на три улицы: Пехотная, Продольная, Дачная. Проехать к улицам можно будет со стороны Монастырского шоссе", - говорится в сообщении.
© Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры СевастополяСхема ограничения движения на съездах в районе развязки "Огурец" в Севастополе
Схема ограничения движения на съездах в районе развязки Огурец в Севастополе
© Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя
Схема ограничения движения на съездах в районе развязки "Огурец" в Севастополе
В дептрансе уточняют, что запрет на съезд с Городского шоссе будет действовать с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года. Ограничения вводятся в связи с работами по реконструкции транспортной развязки.
Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".
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Ситуация на дорогах КрымаСевастопольТранспортЛогистикаРемонт развязки в СевастополеНовости КрымаДепартамент транспорта СевастополяОбществоРемонт и строительство дорог в КрымуДороги Крыма
 
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