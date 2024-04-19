https://crimea.ria.ru/20240419/v-sevastopole-na-god-ogranichat-proezd-v-rayone-razvyazki-ogurets---skhema-1136701463.html

В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема

В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема

В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T19:02

2024-04-19T19:02

2024-04-19T19:02

ситуация на дорогах крыма

севастополь

транспорт

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дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на год ограничат движение транспорта на съездах в районе развязки "Огурец". Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В дептрансе уточняют, что запрет на съезд с Городского шоссе будет действовать с 15 мая текущего года до 16 мая 2025 года. Ограничения вводятся в связи с работами по реконструкции транспортной развязки.Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.В прошлом году губернатор Севастополе Михаил Развожаев сообщил, что в городе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд закрытой на реконструкцию развязки "Огурец". Проектировщиком и исполнителем строительных работ выступает компания "Антей-СтройИнвест".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалыРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноРазвязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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