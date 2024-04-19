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В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы
В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы
Федеральный центр выделит средства на реконструкцию дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта в Крыму, техническое решение по этим объектам сформируют... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T17:04
2024-04-19T17:04
ситуация на дорогах крыма
крым
сергей аксенов
марат хуснуллин
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
логистика
алушта
белогорск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Федеральный центр выделит средства на реконструкцию дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта в Крыму, техническое решение по этим объектам сформируют до середины мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.Он добавил, что перед властями Крыма стоит задача повысить дисциплину и планирование, при том, что республика "планомерно двигается вперед в реализации программ и определенных проектов". В этом процессе применим режим ручного управления и личного участия ответственных лиц, отметил Аксенов.Дорога Белогорск – Приветное протяженностью порядка 35 км свяжет трассу "Таврида" с южным побережьем Черного моря через перевал Кок-Асан-Богаз. На данный момент дорога считается аварийной, примерно треть ее длины составляет неасфальтированый участок. Предполагается, что магистраль станет альтернативой трассе Симферополь – Алушта – Ялта.Дорогу от поселка Перевальное до Алушты предполагалось расширить до четырех полос с пропускной способностью более 14 тысяч автомобилей в сутки. По данным на 2021 год, стоимость реализации проекта оценивалась в 50 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделаноКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – МирныйАксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
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крым, сергей аксенов, марат хуснуллин, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, логистика, алушта, белогорск, белогорский район, новости крыма
В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы

Хуснуллин поручил отремонтировать в Крыму дороги Белогорск-Приветное и Перевальное-Алушта

17:04 19.04.2024
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымРемонт дороги в Крыму. Архивное фото
Ремонт дороги в Крыму. Архивное фото
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Федеральный центр выделит средства на реконструкцию дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта в Крыму, техническое решение по этим объектам сформируют до середины мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.
"Одним из основных вопросов повестки дня было дорожное строительство – здесь есть поддержка федерального центра в полном объеме. В том числе по дорогам Белогорск – Приветное и Алушта – Перевальное, где нет еще окончательного технического решения, однако вопрос будет отрегулирован с федеральным центром до середины мая", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что перед властями Крыма стоит задача повысить дисциплину и планирование, при том, что республика "планомерно двигается вперед в реализации программ и определенных проектов". В этом процессе применим режим ручного управления и личного участия ответственных лиц, отметил Аксенов.
Дорога Белогорск – Приветное протяженностью порядка 35 км свяжет трассу "Таврида" с южным побережьем Черного моря через перевал Кок-Асан-Богаз. На данный момент дорога считается аварийной, примерно треть ее длины составляет неасфальтированый участок. Предполагается, что магистраль станет альтернативой трассе Симферополь – Алушта – Ялта.
Дорогу от поселка Перевальное до Алушты предполагалось расширить до четырех полос с пропускной способностью более 14 тысяч автомобилей в сутки. По данным на 2021 год, стоимость реализации проекта оценивалась в 50 млрд рублей.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСергей АксеновМарат ХуснуллинРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаЛогистикаАлуштаБелогорскБелогорский районНовости Крыма
 
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