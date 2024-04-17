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Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
Дорожники уложили более 20 тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге из Ялты к плато Ай-Петри. Об этом сообщи в Службе... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T18:30
2024-04-17T18:30
2024-04-17T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Дорожники уложили более 20 тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге из Ялты к плато Ай-Петри. Об этом сообщи в Службе автодорог Крыма.Уточняется, что в настоящее время ремонт ведется на участке дороги Бахчисарай – Ялта от Южнобережного шоссе до плато Ай-Петри. Дорога имеет очень сложный горный рельеф, что затрудняет выполнение работ.После этого строители приступят к укладке верхнего слоя покрытия, укреплению обочин, ремонту существующих тротуаров, нанесению разметки и установке дорожных знаков. Также будут выполнены работы по монтажу барьерного и пешеходного ограждений."Работы на участке от Южнобережного шоссе в Ялте до Ай-Петри планируют завершить до конца года, – добавили в ведомстве. – В дальнейшем будет выполнен ремонт участка до села Соколиное".Кроме того, планируется устройство инженерной защиты на оползневых участках. В настоящее время ведется проектирование этих работ.Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют канатную дорогу на Ай-ПетриЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
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Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
Дорожники уложили 20 тысяч квадратов нижнего слоя асфальтобетона на дороге к Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Дорожники уложили более 20 тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге из Ялты к плато Ай-Петри. Об этом сообщи в Службе автодорог Крыма.
Уточняется, что в настоящее время ремонт ведется на участке дороги Бахчисарай – Ялта от Южнобережного шоссе до плато Ай-Петри. Дорога имеет очень сложный горный рельеф, что затрудняет выполнение работ.
"На данный момент проводится демонтаж бордюрного камня, старого асфальтобетонного покрытия, существующих бетонных тротуаров, – сказано в сообщении. – Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия - уже выполнено около 21 тысячи квадратных метров".
После этого строители приступят к укладке верхнего слоя покрытия, укреплению обочин, ремонту существующих тротуаров, нанесению разметки и установке дорожных знаков. Также будут выполнены работы по монтажу барьерного и пешеходного ограждений.
"Работы на участке от Южнобережного шоссе в Ялте до Ай-Петри планируют завершить до конца года, – добавили в ведомстве. – В дальнейшем будет выполнен ремонт участка до села Соколиное".
Кроме того, планируется устройство инженерной защиты на оползневых участках. В настоящее время ведется проектирование этих работ.
Строительство дороги Бахчисарай – Ялта началось в 1865 году и завершилось только в 1895 году. С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912 - 1913 годах, а в послевоенное время заасфальтирована. В 2010 году был выполнен капитальный ремонт участка от Ялты до Учан-Су. На остальных участках работы проводились только в рамках содержания.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри
начался 1 апреля. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.
В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта
на время проведения ремонтных работ.
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