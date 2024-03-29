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Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе
Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе
В Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения. Пассажирам общественного транспорта не придется переходить дорогу так часто,... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T19:28
2024-03-29T19:28
севастополь
новости
транспорт
логистика
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения. Пассажирам общественного транспорта не придется переходить дорогу так часто, как раньше, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.В связи с этим Дирекция развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработала новую схему организации дорожного движения. Согласно ей, территорию разделили на полосы движения и зоны межрейсовой стоянки. Кроме того, была перемещена контактная сеть там, где это необходимо.Также новая схема предусматривает:- разделение места посадки и высадки пассажиров по типам транспорта и направлениям маршрутов;- организацию трех новых платформ посадки и высадки пассажиров;- выделенную полосу для движения транзитного транспорта из города в Кальфу;- новые пешеходные переходы;- новую разметку, дорожные знаки и навигацию для пассажиров.По его словам, в ближайшие две недели на Пятом километре будут дежурить сотрудники Севэлектроавтотранс, которые будут помогать пассажирам сориентироваться на месте. Они также будут анализировать траффик и при необходимости корректировать его.В течение прошлого года в Севастополе построили 228 дорог и десятки новых объектов. Благодаря внушительным темпам работ город вошел в топ-10 регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дорожеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонтСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, транспорт, логистика, общественный транспорт
Станет больше переходов: новая схема движения в Севастополе

На пятом километре в Севастополе внедрили новую схему движения

19:28 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения. Пассажирам общественного транспорта не придется переходить дорогу так часто, как раньше, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"5-й километр – крупнейший транспортный узел Севастополя. Каждый день здесь бывает от 60 до 70 тысяч пассажиров; здесь пересекаются маршруты из разных районов города, тут же располагается стоянка для автобусов и троллейбусов. Это огромные потоки людей и машин. Здесь давно нужно было упорядочить движение, сделать его максимально безопасным для всех", – написал губернатор.

В связи с этим Дирекция развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработала новую схему организации дорожного движения. Согласно ей, территорию разделили на полосы движения и зоны межрейсовой стоянки. Кроме того, была перемещена контактная сеть там, где это необходимо.
Также новая схема предусматривает:
- разделение места посадки и высадки пассажиров по типам транспорта и направлениям маршрутов;
- организацию трех новых платформ посадки и высадки пассажиров;
- выделенную полосу для движения транзитного транспорта из города в Кальфу;
- новые пешеходные переходы;
- новую разметку, дорожные знаки и навигацию для пассажиров.

"В чем преимущества: ориентироваться на 5 км станет удобнее. Для пассажиров снижается необходимость переходить проезжую часть – значит, движение становится безопаснее. Перераспределение потоков транспорта и пассажиров сокращает время пересадки с одного маршрута на другой", – уточнил губернатор.

По его словам, в ближайшие две недели на Пятом километре будут дежурить сотрудники Севэлектроавтотранс, которые будут помогать пассажирам сориентироваться на месте. Они также будут анализировать траффик и при необходимости корректировать его.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения
В Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе в районе Пятого километра внедрили новую схему дорожного движения
В течение прошлого года в Севастополе построили 228 дорог и десятки новых объектов. Благодаря внушительным темпам работ город вошел в топ-10 регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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