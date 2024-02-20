https://crimea.ria.ru/20240220/bolshe-sotni-dorog-i-mostov-v-sevastopole-ozvuchili-plany-na-remont-1135089419.html

Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт

Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт

В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T18:48

2024-02-20T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что рабочие срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и заменили бортовой камень. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила четыре километра."Сейчас ремонтируют еще 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности, – добавил Развожаев. – Всего в этом году мы планируем отремонтировать более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, и три моста".Губернатор отметил, что все объекты нацпроекта Безопасные качественные дороги нанесены на интерактивную карту с подробной информацией по планам на текущий год и фото результатов дорожных работ прошлых лет.По итогам прошлого года в Севастополе отремонтировали 228 объектов протяженностью почти 100 километров. В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров. Также были приведены в нормативное состояние дороги в поселках Кача, Андреевка, Полины Осипенко, селах Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная головке, Штурмовое, Гончарное, Широкое.По итогам года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство