Рейтинг@Mail.ru
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240220/bolshe-sotni-dorog-i-mostov-v-sevastopole-ozvuchili-plany-na-remont-1135089419.html
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T18:48
2024-02-20T18:50
севастополь
нацпроекты в крыму
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
городская среда
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135104455_0:146:780:585_1920x0_80_0_0_b24f739006cff4c1d379f35ecc99d319.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что рабочие срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и заменили бортовой камень. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила четыре километра."Сейчас ремонтируют еще 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности, – добавил Развожаев. – Всего в этом году мы планируем отремонтировать более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, и три моста".Губернатор отметил, что все объекты нацпроекта Безопасные качественные дороги нанесены на интерактивную карту с подробной информацией по планам на текущий год и фото результатов дорожных работ прошлых лет.По итогам прошлого года в Севастополе отремонтировали 228 объектов протяженностью почти 100 километров. В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров. Также были приведены в нормативное состояние дороги в поселках Кача, Андреевка, Полины Осипенко, селах Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная головке, Штурмовое, Гончарное, Широкое.По итогам года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогСотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135104455_0:0:781:585_1920x0_80_0_0_9f6effddb5fdbd58f5250264b0d03ac9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство
Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт

В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста

18:48 20.02.2024 (обновлено: 18:50 20.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста
В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца года отремонтируют более 120 дорог и три моста в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"С начала года уже отремонтированы девять дорог на улицах Новая, Петровская, Рейдовая, Подгорная, Удотова, Космонавта Волкова, а также во Фрегатном проезде, в проезде от улицы Глазкова до улицы Соколова и в проезде от Ангарской улицы до улицы Яблочкова", – перечислил Развожаев.

Он уточнил, что рабочие срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и заменили бортовой камень. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила четыре километра.
"Сейчас ремонтируют еще 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности, – добавил Развожаев. – Всего в этом году мы планируем отремонтировать более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, и три моста".
Губернатор отметил, что все объекты нацпроекта Безопасные качественные дороги нанесены на интерактивную карту с подробной информацией по планам на текущий год и фото результатов дорожных работ прошлых лет.
По итогам прошлого года в Севастополе отремонтировали 228 объектов протяженностью почти 100 километров. В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", городу было дополнительно выделено 600 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 километров. Также были приведены в нормативное состояние дороги в поселках Кача, Андреевка, Полины Осипенко, селах Верхнесадовое, Камышлы, Дальнее, Сахарная головке, Штурмовое, Гончарное, Широкое.
По итогам года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Севастополь вошел в число регионов-лидеров по реализации программ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог
Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
 
Нацпроекты в КрымуСевастопольМихаил РазвожаевРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымГородская средаБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Больше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт
18:37Наступило время России – Путин
18:14Умные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России
17:39Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать
17:14Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии
16:52Мемориальную доску в честь погибшего героя СВО открыли в Феодосии
16:34Пьяный житель крымского поселка сжег сестру – подробности от СК
16:12Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников Отечества
15:52Крымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВО
15:39Российские военные жгут западную технику и отражают атаки ВСУ
15:18В ДТП на трассе "Таврида" загорелась машина
15:14Армия России продвигается по переднему краю ДНР: уничтожены 820 боевиков
14:50В Херсонской области сбит украинский Миг-29
14:28РИА Новости представило фотопроект "Защитники" о подвигах военных на СВО
14:18Наказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде
13:59Коронавирус в России пошел в рост: ситуация с заболеваемостью в Крыму
13:32Один человек погиб и шесть ранены после удара ВСУ по Донецку
13:32Была в панике и отчаянии: как продавец стала собирать помощь для фронта
13:16Как в Севастополе информируют избирателей о выборах президента
12:53Внедорожник EXEED VX уже в наличии в "Черномор Авто"
Лента новостейМолния