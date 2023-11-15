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"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта
"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта - РИА Новости Крым, 15.11.2023
"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта
Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам награждения регионов-победителей в рамках "Транспортной недели-2023".По его словам, "Безопасные качественные дороги" оказался одним из самых узнаваемых нацпроектов, в частности, благодаря оперативности в сроках выполнения работ. С начала года дорожники выполнили беспрецедентный объем работ, уложив свыше 135,5 млн "квадратов" – это более 90% запланированного объема.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. В этом году в Крыму в рамках нацпроекта отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. В Севастополе – 105 объектов общей протяженностью 50 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - БалицкийВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнДорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
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севастополь, марат хуснуллин, правительство россии, новости, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым
"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта

Севастополь вышел в лидеры нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – Хуснуллин

21:54 15.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Петросян / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Сергей Петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам награждения регионов-победителей в рамках "Транспортной недели-2023".

"Символические дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта сегодня получили Архангельская, Тамбовская, Курганская и Саратовская области, Чеченская Республика и Республика Карелия. Также победителями стали Белгородская и Ленинградская области, Кабардино-Балкарская Республика и город Севастополь", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, "Безопасные качественные дороги" оказался одним из самых узнаваемых нацпроектов, в частности, благодаря оперативности в сроках выполнения работ. С начала года дорожники выполнили беспрецедентный объем работ, уложив свыше 135,5 млн "квадратов" – это более 90% запланированного объема.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. В этом году в Крыму в рамках нацпроекта отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. В Севастополе – 105 объектов общей протяженностью 50 км.
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