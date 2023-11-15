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"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта

"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта - РИА Новости Крым, 15.11.2023

"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроекта

Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T21:54

2023-11-15T21:54

2023-11-15T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам награждения регионов-победителей в рамках "Транспортной недели-2023".По его словам, "Безопасные качественные дороги" оказался одним из самых узнаваемых нацпроектов, в частности, благодаря оперативности в сроках выполнения работ. С начала года дорожники выполнили беспрецедентный объем работ, уложив свыше 135,5 млн "квадратов" – это более 90% запланированного объема.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. В этом году в Крыму в рамках нацпроекта отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. В Севастополе – 105 объектов общей протяженностью 50 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - БалицкийВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнДорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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