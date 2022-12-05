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Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 105 объектов общей протяженностью 50 км. Об этом сообщил директор РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T19:17
2022-12-05T19:17
севастополь
дороги крыма
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 105 объектов общей протяженностью 50 км. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.По его словам, в течение года дорожники в своей работе шли "в достаточно жестком графике", однако уже приступили к ремонтам дорог из списка следующего года."До конца этого год планируем выполнить ремонт порядка 25 объектов 2023 года, – добавил Иено.На сегодня в Севастополе выполнен ремонт 75 участков дорог, протяженностью 66,7 километров.Ранее глава дептранса Севастополя Павел Иено анонсировал установку турникетов при входе на паромы и катера.
https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html
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севастополь, дороги крыма, городская среда
Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году

Глава дептранса Севастополя Иено: в 2023 году отремонтируют около 50 км дорог

19:17 05.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРаботы по укладке асфальта на дорогах в Новосибирской области
Работы по укладке асфальта на дорогах в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 105 объектов общей протяженностью 50 км. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.
"Уже проведена контрактация", – сказал Иено.
По его словам, в течение года дорожники в своей работе шли "в достаточно жестком графике", однако уже приступили к ремонтам дорог из списка следующего года.
"До конца этого год планируем выполнить ремонт порядка 25 объектов 2023 года, – добавил Иено.
На сегодня в Севастополе выполнен ремонт 75 участков дорог, протяженностью 66,7 километров.
Ранее глава дептранса Севастополя Павел Иено анонсировал установку турникетов при входе на паромы и катера.
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