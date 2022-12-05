https://crimea.ria.ru/20221205/skolko-dorog-otremontiruyut-v-sevastopole-v-2023-godu-1125693782.html

Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году

Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году

В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 105 объектов общей протяженностью 50 км. Об этом сообщил директор РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T19:17

2022-12-05T19:17

2022-12-05T19:17

севастополь

дороги крыма

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В 2023 году в Севастополе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 105 объектов общей протяженностью 50 км. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.По его словам, в течение года дорожники в своей работе шли "в достаточно жестком графике", однако уже приступили к ремонтам дорог из списка следующего года."До конца этого год планируем выполнить ремонт порядка 25 объектов 2023 года, – добавил Иено.На сегодня в Севастополе выполнен ремонт 75 участков дорог, протяженностью 66,7 километров.Ранее глава дептранса Севастополя Павел Иено анонсировал установку турникетов при входе на паромы и катера.

https://crimea.ria.ru/20221204/kak-remontiruyut-transportnye-koridory-v-krym-1125673171.html

севастополь

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севастополь, дороги крыма, городская среда