https://crimea.ria.ru/20221128/v-sevastopole-pri-vkhode-na-morskoy-transport-poyavyatsya-turnikety-1125581394.html
В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
В Севастополе в следующем году планируют установить турникеты при входе на паромы и катера. Об этом сообщили в городском правительстве. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:51
2022-11-28T15:51
2022-11-28T15:51
севастополь
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в следующем году планируют установить турникеты при входе на паромы и катера. Об этом сообщили в городском правительстве.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, после жалоб севастопольцев на давку и очереди на причале Северной стороны в час-пик, в Севастополе пообещали добавить рейсы катеров и открыть единую кассу.Уточняется, что было принято решение добавить новые катера по направлению "Графская пристань - Северная" и "Графская пристань - бухта Голландия". Все это необходимо для сокращения очередей на морской транспорт, отметил глава дептранса Павел Иено."Вынесли за чистую зону на отдалении от катеров кассовые блоки. Организовали по принципу единого окна работу касс. Купив билет, люди могут воспользоваться любым морским транспортом – паромом или катером. За счет этого увеличили пропускную способность, нет скопления людей", – сказал он в ходе аппаратного совещания правительства.По его словам, уже к 1 декабря планируется установить терминалы для оплаты проезда, а к следующему году – модернизировать систему и установить турникеты."Мы уже сделали в два раза больше въезд на паром, это позволит максимально убрать транспорт с площади Захарова. Купить билет водитель может на пароме, пока идет досмотр машины. Поменяли логистику, посмотрим, как работает. Что касается турникетов, то установку планируем в следующим году. Пока подсчитываем, сколько будет стоить программное обеспечение", – сообщил глава дептранса.
https://crimea.ria.ru/20221114/v-sevastopole-zapustyat-dopolnitelnyy-kater-na-severnuyu-storonu-1125362050.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, транспорт, общество
В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
В Севастополе в следующем году пообещали установить турникеты при входе на паромы и катера
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в следующем году планируют установить турникеты при входе на паромы и катера. Об этом сообщили в городском правительстве.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, после жалоб
севастопольцев на давку и очереди на причале Северной стороны в час-пик, в Севастополе пообещали добавить рейсы катеров и открыть единую кассу.
Уточняется, что было принято решение добавить новые катера по направлению "Графская пристань - Северная" и "Графская пристань - бухта Голландия". Все это необходимо для сокращения очередей на морской транспорт, отметил глава дептранса Павел Иено.
"Вынесли за чистую зону на отдалении от катеров кассовые блоки. Организовали по принципу единого окна работу касс. Купив билет, люди могут воспользоваться любым морским транспортом – паромом или катером. За счет этого увеличили пропускную способность, нет скопления людей", – сказал он в ходе аппаратного совещания правительства.
По его словам, уже к 1 декабря планируется установить терминалы для оплаты проезда, а к следующему году – модернизировать систему и установить турникеты.
"Мы уже сделали в два раза больше въезд на паром, это позволит максимально убрать транспорт с площади Захарова. Купить билет водитель может на пароме, пока идет досмотр машины. Поменяли логистику, посмотрим, как работает. Что касается турникетов, то установку планируем в следующим году. Пока подсчитываем, сколько будет стоить программное обеспечение", – сообщил глава дептранса.