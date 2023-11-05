https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн - РИА Новости Крым, 05.11.2023
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн
611,1 млн рублей на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T10:38
2023-11-05T10:38
2023-11-05T10:38
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
керчь
новороссийск
крым
михаил мишустин
правительство россии
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России выделит до конца 2023 года 611,1 млн рублей на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Отмечается, что средства выделены из резервного фонда кабмина. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам Мишустина, строящиеся объекты имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов.Строительство новых и реконструкция уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Трассу М-4 Дон продлят до КерчиНа Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машинНа Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
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ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, керчь, новороссийск, крым, михаил мишустин, правительство россии, финансы
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн
На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск – Керчь в 2023 году выделят 611 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России выделит до конца 2023 года 611,1 млн рублей на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Отмечается, что средства выделены из резервного фонда кабмина.
"Из общей суммы 321,1 млн пойдет на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань в Краснодарском крае. Остальная часть средств – 290 млн рублей – будет направлена на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы, что позволит избежать пробок и снизить аварийность на этом участке", - говорится в сообщении правительства.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам Мишустина, строящиеся объекты имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов.
Строительство новых и реконструкция уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.
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