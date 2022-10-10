https://crimea.ria.ru/20221010/na-kubani-uvelicheno-chislo-vremennykh-stoyanok-dlya-sleduyuschikh-v-krym-mashin-1124798436.html

На Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин

На Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин - РИА Новости Крым, 10.10.2022

На Кубани увеличено число временных стоянок для следующих в Крым машин

В Темрюкском районе количество временных стоянок для следующих в Крым машин увеличено до восьми, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T10:39

2022-10-10T10:39

2022-10-10T10:39

крымский мост

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе количество временных стоянок для следующих в Крым машин увеличено до восьми, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Места расположения и вместимость стоянок:1. Трасса п. Соленый – Порт Кавказ, в районе поселка Ильич. Вместимость: 200 грузовых и 60 легковых автомобилей. Есть гостиница, палатка с пунктом питания и полевой кухней2. Трасса п. Соленый – Порт Кавказ, в районе поселка Ильич. Вместимость: 100 грузовых, 440 легковых автомобилей. Две палатки с пунктами питания, санузел.3. Станица Старотитаровская, пер. Ильича. Вместимость: 80 грузовых и 40 легковых автомобилей. Гостиница с пунктом питания, санузел4. Трасса Новороссийск – Керчь, в районе развилки автодорог Новороссийск – Керчь и Тамань – Волна. Вместимость: 40 грузовых и 30 легковых автомобилей. Есть палатки для обогрева, полевая кухня, биотуалеты.5. Трасса А 289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Вместимость: 400 грузовых, 1200 легковых автомобилей. Туалеты, душевые кабинки, горячее питание.6. Трасса А-290 Новороссийск – Керчь, км 126+700. Вместимость: 50 грузовых, 50 легковых автомобилей.7. Станица Вышестеблиевская, ул. Застаничная. Вместимость: 50 грузовых, 20 легковых автомобилей.8. Трасса Новороссийск – Керчь, км 127+500. Вместимость: 50 грузовых и 50 легковых автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html

крымский мост

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, кубань, транспорт