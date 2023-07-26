https://crimea.ria.ru/20230726/v-krymu-v-etom-godu-planiruyut-otremontirovat-bolee-160-km-dorog-1130316027.html

Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в Крыму

Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Более 160 км дорог планируют отремонтировать в этом году в Крыму

В Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T17:48

2023-07-26T17:48

2023-07-26T17:51

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве транспорта."В 2023 году в Республике Крым в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км", - рассказали в ведомстве.На данный момент строительно-монтажные работы ведутся на шести объектах, а на четырех уже завершены. Так, обновлены почти 10 км автодороги "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск и свыше 11 км на участке "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск.Более 8 км отремонтировано и открыто для движния на трассах Азовское – Нижнегорский и Раздольное – Корнеевка.Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста.Кроме этого, в регионе уже завершены работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму с 2019 года. За это время, по информации минтранса Крыма, отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью свыше 800 км.Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть трассы "Таврида" временно перекроютТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком

https://crimea.ria.ru/20230525/krym-dopolnitelno-poluchit-67-mlrd-rubley-na-remont-dorog--aksenov-1128953983.html

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