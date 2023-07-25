https://crimea.ria.ru/20230725/chast-trassy-tavrida-vremenno-perekroyut-1130283744.html

Часть трассы "Таврида" временно перекроют

Часть трассы "Таврида" временно перекроют - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Часть трассы "Таврида" временно перекроют

Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T10:32

2023-07-25T10:32

2023-07-25T10:32

трасса таврида

дороги крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что движение закроют в направлении из Симферополя в Севастополь. В обратном направлении ограничений не будет."Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений", - заключили в ведомстве.Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движениеТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма