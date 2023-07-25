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Часть трассы "Таврида" временно перекроют - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Часть трассы "Таврида" временно перекроют
Часть трассы "Таврида" временно перекроют - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Часть трассы "Таврида" временно перекроют
Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T10:32
2023-07-25T10:32
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что движение закроют в направлении из Симферополя в Севастополь. В обратном направлении ограничений не будет."Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений", - заключили в ведомстве.Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движениеТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
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трасса таврида, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма
Часть трассы "Таврида" временно перекроют

В Крыму движение на участке трассы "Таврида" перекроют на две ночи

10:32 25.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"На 8-м участке трассы "Таврида" будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что движение закроют в направлении из Симферополя в Севастополь. В обратном направлении ограничений не будет.
"Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений", - заключили в ведомстве.
Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.
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Трасса ТавридаДороги КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымНовости Крыма
 
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