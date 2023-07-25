https://crimea.ria.ru/20230725/chast-trassy-tavrida-vremenno-perekroyut-1130283744.html
Часть трассы "Таврида" временно перекроют
Часть трассы "Таврида" временно перекроют - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Часть трассы "Таврида" временно перекроют
Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T10:32
2023-07-25T10:32
2023-07-25T10:32
трасса таврида
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119470920_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76c9d2a8b3e3da1c2bd3173b6ed1fea6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что движение закроют в направлении из Симферополя в Севастополь. В обратном направлении ограничений не будет."Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений", - заключили в ведомстве.Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движениеТри тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорогВ "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119470920_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0ac27852d60750aac632f2e7e7696d12.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса таврида, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма
Часть трассы "Таврида" временно перекроют
В Крыму движение на участке трассы "Таврида" перекроют на две ночи
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение на участке трассы "Таврида" в Севастополе перекроют на две ночи, это связано с работами по обустройству автодороги. Об этом сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"На 8-м участке трассы "Таврида" будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 23:00 26 июля до 06:00 27 июля и с 23:00 27 июля до 05:00 28 июля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что движение закроют в направлении из Симферополя в Севастополь. В обратном направлении ограничений не будет.
"Движение в город будет осуществляться по Президентской дороге через Инкерман. Проехать из Севастополя в Симферополь можно будет без ограничений", - заключили в ведомстве.
Ранее власти крымской столицы предупредили, что из-за ремонта проезд по улице Толстого в Симферополе будет ограничен на период с пятницы, 28 июля, по понедельник, 31 июля.
Читайте также на РИА Новости Крым: