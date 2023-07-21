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Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
Специалисты "Крымавтодора" завершил работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T19:05
2023-07-21T19:05
2023-07-21T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымавтодора" завершил работы по профилированию гравийных и грунтовых дорог в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.Как уточнили в Минтрансе, всего муниципалитеты давали заявки более чем на 3 тыс км, в итоге предприятие нашло возможность выполнить практически весь запрашиваемый объем - более 2 866 км дорог. Более 200 специалистов работали с марта по июль, в работах задействовали до 35 автогрейдеров и погрузчиков-планировщиков, 33 катка, более 130 самосвалов разной грузоподъемности.Раннее в марте к работам по профилированию дорог приступили в двадцати семи муниципалитетах Крыма, позже в июне - еще в четырех районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и ДонецкомВсе в дело: Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты"Крымавтодор" восстановил верхние слои дорог на севере Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крымавтодор, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
"Крымавтодор" завершил работы по профилированию дорог в Крыму