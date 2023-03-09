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Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги
Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги
В шестнадцати муниципалитетах Крыма приступили к профилированию дорог, еще в одиннадцати городах и районах работы стартуют в конце марта. Об этом во время... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T19:02
2023-03-09T19:02
ситуация на дорогах крыма
крым
николай лукашенко
минтранс крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В шестнадцати муниципалитетах Крыма приступили к профилированию дорог, еще в одиннадцати городах и районах работы стартуют в конце марта. Об этом во время совещания по проблемным вопросам муниципалитетов сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко."С 1 марта, согласно графику, на территории Крыма начались работы по профилированию автодорог в Алуште, Джанкое, Армянске, Саках, Судаке, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Ленинском, Нижнегорском, Советском, Симферопольском и Черноморском районах", - перечислил Лукашенко.По словам первого замминистра, в конце марта и начале апреля аналогичные работы начнутся в Белогорске, Феодосии, Красноперекопске, Щелкино, Керчи, Симферополе, Старом Крыму, Джанкойском, Красноперекопском районах, а также в Евпатории и Бахчисарае. Всего на территории республики планируют профилирование более трех тысяч километров дорог.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Речь идет об автодорогах, связывающих Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой и Севастополем. Читайте также на РИА Новости Крым:Все в дело: Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты"Крымавтодор" восстановил верхние слои дорог на севере ФеодосииРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
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крым, николай лукашенко, минтранс крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, общество
Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги

Минтранс Крыма: в 16 муниципалитетах начаты работы по профилированию дорог

19:02 09.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В шестнадцати муниципалитетах Крыма приступили к профилированию дорог, еще в одиннадцати городах и районах работы стартуют в конце марта. Об этом во время совещания по проблемным вопросам муниципалитетов сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"С 1 марта, согласно графику, на территории Крыма начались работы по профилированию автодорог в Алуште, Джанкое, Армянске, Саках, Судаке, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Ленинском, Нижнегорском, Советском, Симферопольском и Черноморском районах", - перечислил Лукашенко.
Дорожные работы
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По словам первого замминистра, в конце марта и начале апреля аналогичные работы начнутся в Белогорске, Феодосии, Красноперекопске, Щелкино, Керчи, Симферополе, Старом Крыму, Джанкойском, Красноперекопском районах, а также в Евпатории и Бахчисарае. Всего на территории республики планируют профилирование более трех тысяч километров дорог.

"80% автодорог мы закончим до 1 июня, еще 20% по самым большим муниципальным образованиям – Ленинский, Сакский, Джанкойский, Симферопольский районы – до 1 июля. Уже с 1 марта проведено профилирование 123 км дорог", - привел цифры Лукашенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Речь идет об автодорогах, связывающих Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой и Севастополем.
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