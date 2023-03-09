https://crimea.ria.ru/20230309/gde-i-kogda-v-krymu-privedut-v-poryadok-dorogi-1127441808.html

Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги

Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Где и когда в Крыму приведут в порядок дороги

В шестнадцати муниципалитетах Крыма приступили к профилированию дорог, еще в одиннадцати городах и районах работы стартуют в конце марта. Об этом во время... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T19:02

2023-03-09T19:02

2023-03-09T19:02

ситуация на дорогах крыма

крым

николай лукашенко

минтранс крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

новости крыма

транспорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278571_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_89dba7281056665f79b9f8becabeff9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В шестнадцати муниципалитетах Крыма приступили к профилированию дорог, еще в одиннадцати городах и районах работы стартуют в конце марта. Об этом во время совещания по проблемным вопросам муниципалитетов сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко."С 1 марта, согласно графику, на территории Крыма начались работы по профилированию автодорог в Алуште, Джанкое, Армянске, Саках, Судаке, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Ленинском, Нижнегорском, Советском, Симферопольском и Черноморском районах", - перечислил Лукашенко.По словам первого замминистра, в конце марта и начале апреля аналогичные работы начнутся в Белогорске, Феодосии, Красноперекопске, Щелкино, Керчи, Симферополе, Старом Крыму, Джанкойском, Красноперекопском районах, а также в Евпатории и Бахчисарае. Всего на территории республики планируют профилирование более трех тысяч километров дорог.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам привести в образцовое состояние четыре трассы на территории республики. Речь идет об автодорогах, связывающих Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой и Севастополем. Читайте также на РИА Новости Крым:Все в дело: Аксенов предложил отсыпать селевым щебнем дороги Ялты"Крымавтодор" восстановил верхние слои дорог на севере ФеодосииРеконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше

https://crimea.ria.ru/20230309/chetyre-krymskikh-trassy-stanut-obraztsovymi---poruchenie-aksenova-1127439238.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, николай лукашенко, минтранс крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, общество