https://crimea.ria.ru/20240516/maski-sbrosheny-chto-pokazalo-pokushenie-na-premera-slovakii-fitso--1137339965.html

Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо

Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Маски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо открыло истинные лица его союзников по ЕС и НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T21:28

2024-05-16T21:28

2024-05-16T21:28

покушение на роберта фицо

роберт фицо

андрей никифоров

радио "спутник в крыму"

словакия

новости

мнения

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европейский союз (ес)

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Андрей Никифоров о покушении на Роберта Фицо Андрей Никифоров о покушении на Роберта Фицо audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо открыло истинные лица его союзников по ЕС и НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.Более того, в прессе стран-союзников Словакции "буквально сразу, как только случился этот теракт, появились довольно циничные обоснования того, что чуть ли не так ему и надо", добавил он.Никифоров отметил, что покушавшийся на жизнь Фицо человек "по всей видимости, не очень успешный писатель", и захотел таким образом себя проявить. Хотя не исключено, что за этим нападением кто-то стоял."Думаю, что следствие это выяснит", – предположил эксперт.Покушение на министра Словакии Роберта Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлов. После выездного заседания правительства политик вышел к приветствовавшим его людям, где из толпы в него выстрелили несколько раз.Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость и попал в операционную в критическом для жизни состоянии. Известно, что врачи долго не могли остановить кровь, и он перенес сложную операцию. Причем сведения о состоянии словацкого премьера на протяжении всего минувшего дня после покушения были весьма противоречивые. Утром 16 мая замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куфф сообщил, что "состояние премьера после покушения оценивается как стабильное". Одновременно словацкие СМИ со ссылкой на источник в больнице сообщают, что угроза для жизни сохраняется. Позже министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьера Словакии было спланировано заранее. По данным МВД Словакии, стрелявшему уже предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html

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покушение на роберта фицо, роберт фицо, андрей никифоров, словакия, новости, мнения, политика, европейский союз (ес)