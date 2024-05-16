https://crimea.ria.ru/20240516/khersonskaya-oblast-poteryaet-do-50-urozhaya-1137333316.html

Херсонская область потеряет до 50% урожая

Херсонская область потеряет до 50% урожая - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Херсонская область потеряет до 50% урожая

Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T22:13

2024-05-16T22:13

2024-05-16T22:13

владимир сальдо

поддержка аграриев

агропромышленный комплекс (апк)

херсонская область

новости

новые регионы россии

каховская гэс

разрушение каховской гэс

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Об этом со ссылкой на региональный минсельхоз сообщил губернатор Владимир Сальдо.По данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай 2024 года будет меньше, чем в 2023 году, отметил губернатор.В целом минсельхоз области предварительно прогнозирует, что общий недобор урожая этого года по сравнению с прошлым годом будет от 30 до 50%.Губернатор отметил, что дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Числовые показатели по потерям из-за понижения температуры сейчас подсчитываются. Результативность сельского хозяйства в области также снижают постоянные обстрелы противника.Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщал, что в области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин

https://crimea.ria.ru/20240511/ni-odnogo-zhivogo-yabloka-net-v-krymu-ot-zamorozkov-postradali-sady-1137198092.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, поддержка аграриев , агропромышленный комплекс (апк), херсонская область, новости, новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, обстрелы всу