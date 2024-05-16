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Херсонская область потеряет до 50% урожая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Херсонская область потеряет до 50% урожая
Херсонская область потеряет до 50% урожая - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Херсонская область потеряет до 50% урожая
Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T22:13
2024-05-16T22:13
владимир сальдо
поддержка аграриев
агропромышленный комплекс (апк)
херсонская область
новости
новые регионы россии
каховская гэс
разрушение каховской гэс
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Об этом со ссылкой на региональный минсельхоз сообщил губернатор Владимир Сальдо.По данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай 2024 года будет меньше, чем в 2023 году, отметил губернатор.В целом минсельхоз области предварительно прогнозирует, что общий недобор урожая этого года по сравнению с прошлым годом будет от 30 до 50%.Губернатор отметил, что дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Числовые показатели по потерям из-за понижения температуры сейчас подсчитываются. Результативность сельского хозяйства в области также снижают постоянные обстрелы противника.Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщал, что в области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорогЗакон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – Путин
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владимир сальдо, поддержка аграриев , агропромышленный комплекс (апк), херсонская область, новости, новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, обстрелы всу
Херсонская область потеряет до 50% урожая

Аграрии Херсонщины теряют до 50% урожая из-за разрушения Каховской ГЭС и обстрелов

22:13 16.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна, озимое поле
Весна, озимое поле - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Херсонская область потеряет от 30 до 50 процентов урожая в этом году из-за разрушения Каховской ГЭС и негативных погодных условий. Об этом со ссылкой на региональный минсельхоз сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай 2024 года будет меньше, чем в 2023 году, отметил губернатор.
"По предварительному прогнозу, урожай овощных культур снизится на 30 процентов, озимой пшеницы – на 25 процентов", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
В целом минсельхоз области предварительно прогнозирует, что общий недобор урожая этого года по сравнению с прошлым годом будет от 30 до 50%.
Губернатор отметил, что дополнительным негативным фактором стали апрельские заморозки. Числовые показатели по потерям из-за понижения температуры сейчас подсчитываются. Результативность сельского хозяйства в области также снижают постоянные обстрелы противника.
Ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев сообщал, что в области планируется бурение новых и расконсервация старых скважин для стабильного водоснабжения аграрных предприятий и фермерских хозяйств.
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Владимир СальдоПоддержка аграриевАгропромышленный комплекс (АПК)Херсонская областьНовостиНовые регионы РоссииКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 16 мая
22:33Главное за день: 16 мая
22:13Херсонская область потеряет до 50% урожая
21:51Одну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
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