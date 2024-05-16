https://crimea.ria.ru/20240516/net-ni-cheshskikh-ni-amerikanskikh-v-vsu-zhaluyutsya-na-nekhvatku-snaryadov-1137345950.html

Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов

Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов

Украинские военные из пяти бригад ВСУ пожаловались журналистам французской газеты Le Monde, что до них не дошли боеприпасы в рамках так называемой "чешской... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T21:46

2024-05-16T21:46

2024-05-16T21:13

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

чехия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Украинские военные из пяти бригад ВСУ пожаловались журналистам французской газеты Le Monde, что до них не дошли боеприпасы в рамках так называемой "чешской инициативы" и снаряды из недавнего пакета военной помощи США. Об этом говорится в материале издания.Предложение закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины в трех странах впервые высказал президент Чехии Петер Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Поэтому это проект называют "чешской инициативой".Он заявил, что полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра могут быть поставлены Киеву в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Новый американский пакет помощи был одобрен Конгрессом 20 апреля. Украине выделили 61 миллиард долларов, из них 23,2 млрд на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В четверг глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что ситуация для украинской армии сильно усложнилась. По его мнению к этому привела задержка поставок западного оружия Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфиреЖест отчаяния: зачем Лондон разрешил бить своим оружием по КрымуНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву

чехия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, чехия, сша, оружие, новости сво, в мире