Нет ни "чешских", ни американских: в ВСУ жалуются на нехватку снарядов
В ВСУ до сих пор не получили боеприпасов из США и по так называемой "чешской инициативе"
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в окопах
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Украинские военные из пяти бригад ВСУ пожаловались журналистам французской газеты Le Monde, что до них не дошли боеприпасы в рамках так называемой "чешской инициативы" и снаряды из недавнего пакета военной помощи США. Об этом говорится в материале издания.
"Все уверяют, что до них не дошли ни боеприпасы, связанные с "чешским планом"... ни связанные с пакетом американской помощи, за который проголосовали 20 апреля", - говорится в сообщении газеты.
Предложение закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины в трех странах впервые высказал президент Чехии Петер Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Поэтому это проект называют "чешской инициативой".
Он заявил, что полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра могут быть поставлены Киеву в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Новый американский пакет помощи был одобрен Конгрессом 20 апреля. Украине выделили 61 миллиард долларов, из них 23,2 млрд на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В четверг глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что ситуация для украинской армии сильно усложнилась. По его мнению к этому привела задержка поставок западного оружия Киеву.
Читайте также на РИА Новости Крым: