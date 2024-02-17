"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфире
Захарова оценила курение главы МИД Украины Кулебы в прямом эфире
© Стоп-кадр видеоГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
© Стоп-кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, возможно, решил использовать то, что лежало в пакете военной помощи Киеву от Мюнхена. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на его курение во время прямой трансляции на одном из телеканалов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона прямо во время прямого включения из Мюнхена. Специалисты в киевской студии поспешно убрали министра из эфира.
"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", - отметила Захарова.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска "уже вышли из Авдеевки". Позже решение подтвердил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, пояснив, что отвести украинские войска из Авдеевки было решено, чтобы сохранить жизни людей. Однако Захарова отметила, что Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения.