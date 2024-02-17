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Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки
Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки
Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T06:31
2024-02-17T07:23
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, о том, что США видят, как у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОАлександр Сырский: биографияНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
авдеевка
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), авдеевка, донецк, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво
Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки и переходе к обороне

06:31 17.02.2024 (обновлено: 07:23 17.02.2024)
 
© Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский
© Офис президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки... я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", - написал Сырский в Facebook* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.
В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, о том, что США видят, как у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ.
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Александр СырскийВСУ (Вооруженные силы Украины)АвдеевкаДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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