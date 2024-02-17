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Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки

Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Главком Сырский: ВСУ уходят из Авдеевки

Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T06:31

2024-02-17T06:31

2024-02-17T07:23

александр сырский

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авдеевка

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.В пятницу высокопоставленная представительница Пентагона заявила журналистам, о том, что США видят, как у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ, неизбежных без возобновления американской помощи.Авдеевка - северный пригород Донецка, она была мощным укрепрайоном ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОАлександр Сырский: биографияНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ

авдеевка

донецк

донецкая народная республика (днр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, всу (вооруженные силы украины), авдеевка, донецк, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости сво