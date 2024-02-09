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"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024
"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T12:25
2024-02-09T12:25
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Аналитик отметил, что Сырского как полководца наглядно характеризуют его прозвища – "генерал-котел" и "генерал 200". Первое он получил еще в 2015 году, после того, как крупные соединения ВСУ попали в "дебальцевский котел" в Донецкой Народной Республике. В тот период Сырский был начальником штаба – первым заместителем руководителя так называемой "антитеррористической операции". В ходе боев он находился непосредственно в городе и командовал тактической группой, обеспечивающей безопасность конвоев с боеприпасами. В результате в районе Дебальцево погибли около трех тысяч украинских военных, а в руках ополченцев оказалось большое количество техники и боеприпасов.Прозвище "генерал 200" (в честь "груза 200", обозначения погибших военных) Сырский получил за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи. В этих боях погибли десятки тысяч солдат и офицеров ВСУ.Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского ЗалужнымАлександр Сырский: биографияНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, мнения, алексей анпилогов
"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО

Потери украинских войск при Сырском возрастут еще сильнее – эксперт

12:25 09.02.2024
 
© Фото: офис президента УкраиныНовый главком ВСУ Александр Сырский
Новый главком ВСУ Александр Сырский
© Фото: офис президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
Аналитик отметил, что Сырского как полководца наглядно характеризуют его прозвища – "генерал-котел" и "генерал 200". Первое он получил еще в 2015 году, после того, как крупные соединения ВСУ попали в "дебальцевский котел" в Донецкой Народной Республике. В тот период Сырский был начальником штаба – первым заместителем руководителя так называемой "антитеррористической операции". В ходе боев он находился непосредственно в городе и командовал тактической группой, обеспечивающей безопасность конвоев с боеприпасами. В результате в районе Дебальцево погибли около трех тысяч украинских военных, а в руках ополченцев оказалось большое количество техники и боеприпасов.
Прозвище "генерал 200" (в честь "груза 200", обозначения погибших военных) Сырский получил за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи. В этих боях погибли десятки тысяч солдат и офицеров ВСУ.

"Можно предполагать, что такой же рисунок действий ВСУ под командованием Сырского будет и сейчас. Зеленский сейчас будет требовать удержание "крепости Авдеевка", а Сырский будет выполнять этот приказ, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Причем резервы придется снимать с других направлений, где угрозы могут быть не менее серьезными и непосредственными. Конечно, это в наших интересах. Если Зеленский будет отбирать не умных, но верных, нам будет легче решать оперативные задачи на фронте", – сказал Анпилогов.

Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.
Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр СырскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаМненияАлексей Анпилогов
 
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