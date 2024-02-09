https://crimea.ria.ru/20240209/general-kotel-kak-naznachenie-syrskogo-povliyaet-na-khod-svo-1134822515.html

"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО

"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 09.02.2024

"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО

Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T12:25

2024-02-09T12:25

2024-02-09T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Назначенный главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Аналитик отметил, что Сырского как полководца наглядно характеризуют его прозвища – "генерал-котел" и "генерал 200". Первое он получил еще в 2015 году, после того, как крупные соединения ВСУ попали в "дебальцевский котел" в Донецкой Народной Республике. В тот период Сырский был начальником штаба – первым заместителем руководителя так называемой "антитеррористической операции". В ходе боев он находился непосредственно в городе и командовал тактической группой, обеспечивающей безопасность конвоев с боеприпасами. В результате в районе Дебальцево погибли около трех тысяч украинских военных, а в руках ополченцев оказалось большое количество техники и боеприпасов.Прозвище "генерал 200" (в честь "груза 200", обозначения погибших военных) Сырский получил за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи. В этих боях погибли десятки тысяч солдат и офицеров ВСУ.Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского ЗалужнымАлександр Сырский: биографияНовый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ

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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, мнения, алексей анпилогов