"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным
Украинская оппозиция попытается использовать Залужного для свержения Зеленского – эксперт
10:40 09.02.2024 (обновлено: 10:56 09.02.2024)
© AP Photo Gleb GaranichВалерий Залужный
© AP Photo Gleb Garanich
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинская оппозиция попытается использовать экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и его популярность в народе, чтобы добиться для себя различных преференций и, возможно, отобрать власть у президента Владимира Зеленского и его окружения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Сейчас для Залужного открывается окно возможностей, на своем имидже "отца-командира" он может пойти в большую политику и даже добиться там определенных успехов. Вряд ли у него будет своя партия, но на Украине много политических сил, оппозиционных Зеленскому, в частности, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Эти "зубры" украинской политики могут поднять Залужного как знамя и на его высоком рейтинге добиться для своих партий и для себя лично политических преференций", – предположил эксперт.
Политолог отметил, что Залужный в связи с отставкой уже не будет ассоциироваться у украинцев с последующими неудачами ВСУ на линии фронта, в том числе с неизбежной потерей Авдеевки. За это будут отвечать уже Зеленский и новый главком Александр Сырский. А Залужный получил своего рода индульгенцию.
"Не исключено, что он подобно Наполеону Бонапарту придет к власти на волне катастрофического падения авторитета политических властей в глазах общества", - считает Анпилогов.
Эксперт напомнил, что полномочия Зеленского, согласно конституции страны, заканчиваются 31 марта. После этой даты его дальнейшее нахождение в президентском кресле зависит исключительно от продления военного положения, за которое голосует Верховная рада.
"Если консенсуса в парламенте не будет, если Порошенко и Тимошенко откроют свою мошну и купят с десяток депутатов бывшего "Оппозиционного блока", то у Зеленского просто не хватит голосов для того, чтобы продлить военное положение. Его положение становится крайне шатким. И в этой ситуации как черт из табакерки может выпрыгнуть Залужный в качестве альтернативы Зеленскому", – пояснил Анпилогов.
Зеленский накануне отправил главкома ВСУ Залужного в отставку, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками. По словам украинского лидера, он предложил Залужному "остаться в команде".
От нового главкома лидер киевского режима требует "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Читайте также на РИА Новости Крым: