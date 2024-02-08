https://crimea.ria.ru/20240208/obnovlenie-vsu-zelenskiy-provel-vstrechu-s-zaluzhnym-1134803516.html

Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным

Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T19:09

2024-02-08T19:09

2024-02-08T19:28

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".В свою очередь сам Залужный отметил, что во время встречи с Зеленским состоялся "серьезный разговор".Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтенииОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗалужный: мобилизация на Украине провалена

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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, политика, новости