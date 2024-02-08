Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным
Зеленским обговорил с Залужным обновление в руководстве ВСУ
19:09 08.02.2024 (обновлено: 19:28 08.02.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с генералом Валерием Залужным. Обсудили, какое обновление требуется ВСУ и кто может быть в новом руководстве вооруженных сил Украины", - написал Зеленский и указал, что "время для такого обновления настало".
Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".
В свою очередь сам Залужный отметил, что во время встречи с Зеленским состоялся "серьезный разговор".
"Все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Принято решение про необходимость смены подходов и стратегии", - написал главком ВСУ в своем Telegram-канале.
Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".
При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".
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