https://crimea.ria.ru/20240206/velikiy-general-zaluzhnyy-naydet-li-kiev-ravnotsennuyu-zamenu-1134743350.html

"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену

"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену - РИА Новости Крым, 06.02.2024

"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену

Главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T21:22

2024-02-06T21:22

2024-02-06T21:30

валерий залужный

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

владимир зеленский (президент украины)

политика

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира". Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и журналист Юрий Светов. По словам Светова, сегодня "трудно сказать, насколько система управления на Украине вообще функционирует". О том, что кадровые перестановки неэффективны, по мнению политолога свидетельствует ряд уже произведенных замен во власти, которые осуществил Зеленский. По его мнению, замена Залужного даст такой же результат – то есть никаких изменений. Тем более учитывая, что образ его как "мощного военачальника" – во многом заслуга СМИ."Ему (Валерию Залужному – ред.) создан благодаря СМИ ореол великого генерала. А какой он военачальник реально? Результаты-то какие? Потери Украиной территорий весьма существенные. А приписывать себе успехи в том, что произошло под Харьковом или в том, что мы ушли из Херсона – это явно не заслуги Залужного. Он "раскручен" очень сильно", – считает Светов.При этом кем бы его ни заменили, эту личность "раскрутят" точно так же для воздействия на умы, добавил он.По его мнению, все сегодня говорит о том, что "Зеленский готовится сбросить с борта своего корабля то, что считает балластом"."Вероятно, он (Владимр Зеленский – ред.) спешит до истечения срока своих полномочий выгнать тех, кто ему несимпатичен, начиная с Залужного, и набрать каких-то других людей", – поделился мнением Светов, отметив, что по истечении президентского срока и в отсутствие новых выборов права Зеленского скорее всего ограничатся, в частности, он не сможет менять министров и командующих.При этом люди, готовые "ради собственных интересов занять должности в такое сложное время", непременно найдутся, считает Светов. При этом, по его мнению, какие бы кадровые решения Зеленский не принял, поддержка Евросоюза останется прежней – именно для того, чтобы сказать это, и прилетел в Киев глава евродипломатии Жозеп Боррель.Депутат Верховной рады Евгений Шевченко ранее сообщил, что Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Читайте также на РИА Новости Крым: Зеленский признал возможность увольнения Залужного Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева – мнениеРазлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, юрий светов, мнения, владимир зеленский (президент украины), политика, всу (вооруженные силы украины)