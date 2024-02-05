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Зеленский признал возможность увольнения Залужного - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Зеленский признал возможность увольнения Залужного
Зеленский признал возможность увольнения Залужного - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Зеленский признал возможность увольнения Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства", включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T07:46
2024-02-05T07:46
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства", включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире канала Rai1.Отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, он признал: "Я размышляю над этой заменой, это правда".При этом он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), политика, украина, новости
Зеленский признал возможность увольнения Залужного

Зеленский размышляет над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

07:46 05.02.2024
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства", включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире канала Rai1.
"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", - приводит слова Зеленского РИА Новости.
Отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, он признал: "Я размышляю над этой заменой, это правда".
При этом он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.
Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
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Владимир Зеленский (президент Украины)Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)ПолитикаУкраинаНовости
 
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