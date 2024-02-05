https://crimea.ria.ru/20240205/zelenskiy-priznal-vozmozhnost-uvolneniya-zaluzhnogo-1134691016.html

Зеленский признал возможность увольнения Залужного

Зеленский признал возможность увольнения Залужного - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Зеленский признал возможность увольнения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства", включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T07:46

2024-02-05T07:46

2024-02-05T07:46

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

всу (вооруженные силы украины)

политика

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства", включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире канала Rai1.Отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, он признал: "Я размышляю над этой заменой, это правда".При этом он подчеркнул, что, говоря о перезагрузке кадров, имеет ввиду направление руководства страны в целом.Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

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владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), политика, украина, новости