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Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240203/otstavka-zaluzhnogo-raskolet-zapadnykh-pokroviteley-kieva---mnenie-1134639916.html
Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение
Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение
Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T07:01
2024-02-03T07:01
радио "спутник в крыму"
вадим петров
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
сша
великобритания
политика
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Вадим Петров: к чему может привести отставка Залужного
Вадим Петров: к чему может привести отставка Залужного
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.В пятницу вечером РИА Новости со ссылкой на Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. По словам Петрова, в ситуации с конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и Залужного мнения западных покровителей Киева разошлись: Великобритания настаивает на смене Зеленского, а в США считают, что его лучше пока оставить на посту главы государства.Политолог пояснил, что Залужный является главным претендентом на кресло президента Украины и может составить Зеленскому конкуренцию на выборах. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке ЗалужногоТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
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вадим петров, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, сша, великобритания, политика
Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение

Отставки Залужного требует Великобритания, но США против – политолог

07:01 03.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Вадим Петров: к чему может привести отставка Залужного
07:01
В пятницу вечером РИА Новости со ссылкой на Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
По словам Петрова, в ситуации с конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и Залужного мнения западных покровителей Киева разошлись: Великобритания настаивает на смене Зеленского, а в США считают, что его лучше пока оставить на посту главы государства.
"У Зеленского очень сложная ситуация. Если он подпишет указ об отставке, то в буквальном смысле выпустит своего главного врага на свободу", – сказал Петров.
Политолог пояснил, что Залужный является главным претендентом на кресло президента Украины и может составить Зеленскому конкуренцию на выборах.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ
 
Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровМненияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Валерий ЗалужныйСШАВеликобританияПолитика
 
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