Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение
Отставки Залужного требует Великобритания, но США против – политолог
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
В пятницу вечером РИА Новости со ссылкой на Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
По словам Петрова, в ситуации с конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и Залужного мнения западных покровителей Киева разошлись: Великобритания настаивает на смене Зеленского, а в США считают, что его лучше пока оставить на посту главы государства.
"У Зеленского очень сложная ситуация. Если он подпишет указ об отставке, то в буквальном смысле выпустит своего главного врага на свободу", – сказал Петров.
Политолог пояснил, что Залужный является главным претендентом на кресло президента Украины и может составить Зеленскому конкуренцию на выборах.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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