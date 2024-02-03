https://crimea.ria.ru/20240203/otstavka-zaluzhnogo-raskolet-zapadnykh-pokroviteley-kieva---mnenie-1134639916.html

Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение

Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Отставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнение

Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T07:01

2024-02-03T07:01

2024-02-03T07:01

радио "спутник в крыму"

вадим петров

мнения

украина

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

сша

великобритания

политика

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Вадим Петров: к чему может привести отставка Залужного Вадим Петров: к чему может привести отставка Залужного audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мнение покровителей Украины – Великобритании и США – по поводу отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разошлись. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.В пятницу вечером РИА Новости со ссылкой на Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. По словам Петрова, в ситуации с конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и Залужного мнения западных покровителей Киева разошлись: Великобритания настаивает на смене Зеленского, а в США считают, что его лучше пока оставить на посту главы государства.Политолог пояснил, что Залужный является главным претендентом на кресло президента Украины и может составить Зеленскому конкуренцию на выборах. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке ЗалужногоТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала

https://crimea.ria.ru/20240117/budanov-vmesto-zaluzhnogo-kak-reshenie-zelenskogo-povliyaet-na-deystviya-vsu-1134254181.html

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вадим петров, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, сша, великобритания, политика