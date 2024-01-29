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В Киеве сообщили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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В Киеве сообщили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного
В Киеве сообщили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного - РИА Новости Крым, 29.01.2024
В Киеве сообщили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного
Валерий Залужный снят с должности главкома вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Украины Борислава... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:31
2024-01-29T20:37
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
новости сво
киев
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Валерий Залужный снят с должности главкома вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу.Официально данная информация пока не подтверждается.Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука со ссылкой на источники, близкие к Силам специальных операций и Генштабу, ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ. На эту должность якобы хотят назначить главу ГУР Кирилла Буданова, который был на встречах в Давосе именно для того, чтобы его могли представить в качестве нового главкома присутствующим там партнерам Киева.Внутренний раскол в украинской элитеРанее в западных СМИ вышел ряд статей с анализом внутриполитической ситуации на Украине и, в частности, противостояния между президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами.Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten назвал снижение рейтинга Зеленского "расплатой за допущенные ошибки". Он также согласился со словами Залужного о "тупиковой" ситуации на фронте.Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что в высших эшелонах власти на Украине происходит паника и раскол элит. По его мнению, Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада.В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что выяснения отношений между президентом и главкомом ВСУ и все разговоры вокруг этой ситуации являются политической технологией Вашингтона, чтобы "удержать в руках марионетку Зеленского, который начинает излишне верить в себя". Залужный, по мнению эксперта, играет строго согласованную США роль.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение АзароваГрабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
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РИА Новости Крым
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4.7
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости сво, киев, владимир зеленский (президент украины)
В Киеве сообщили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного

Залужного сняли с должности главкома ВСУ - экс-депутат Верховной рады Береза

20:31 29.01.2024 (обновлено: 20:37 29.01.2024)
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Валерий Залужный снят с должности главкома вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу.

"Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома", — написал Береза в своем Telegram-канале.

Официально данная информация пока не подтверждается.
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука со ссылкой на источники, близкие к Силам специальных операций и Генштабу, ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ. На эту должность якобы хотят назначить главу ГУР Кирилла Буданова, который был на встречах в Давосе именно для того, чтобы его могли представить в качестве нового главкома присутствующим там партнерам Киева.

Внутренний раскол в украинской элите

Ранее в западных СМИ вышел ряд статей с анализом внутриполитической ситуации на Украине и, в частности, противостояния между президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами.
Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten назвал снижение рейтинга Зеленского "расплатой за допущенные ошибки". Он также согласился со словами Залужного о "тупиковой" ситуации на фронте.
Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что в высших эшелонах власти на Украине происходит паника и раскол элит. По его мнению, Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада.
В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что выяснения отношений между президентом и главкомом ВСУ и все разговоры вокруг этой ситуации являются политической технологией Вашингтона, чтобы "удержать в руках марионетку Зеленского, который начинает излишне верить в себя". Залужный, по мнению эксперта, играет строго согласованную США роль.
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Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовостиНовости СВОКиевВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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