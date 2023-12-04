Рейтинг@Mail.ru
Когда киевский режим потеряет "голову" - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231204/kogda-kievskiy-rezhim-poteryaet-golovu-1133290682.html
Когда киевский режим потеряет "голову"
Когда киевский режим потеряет "голову" - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Когда киевский режим потеряет "голову"
В высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T18:29
2023-12-04T18:29
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
мнения
игорь шатров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133291295_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_6bee2efec4b89de20174235748649bbd.jpg
Игорь Шатров: скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада
Игорь Шатров: скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Эскадронов смерти" Зеленского уже не боятсяПо словам Шатрова, последние заявления известных людей из украинского политикума о ситуации на фронте и деятельности киевского режима во главе с Зеленским доказывают, что это не просто спор между военными и президентом – речь идет о расколе элит.И то, что это происходит так явно в самый критический для Украины момент, говорит о том, что "эскадронов смерти" Зеленского уже не боятся."Совершенно по-разному описывают ситуацию внутри политического класса довольно известные персоны, которые в самой критической ситуации должны быть вместе. А они показывают, что единства нет. А ведь длительное время было единомыслие в прессе, при общении с Западом, потому что была боязнь за собственную жизнь. Даже представители высшего руководства опасались того, что какие-нибудь эскадроны смерти Зеленского, нацисты очень быстро с ними разберутся, если они будут говорить прямо противоположное. А теперь этого никто не боится", – полагает Шатров.Страх еще остался у населения Украины, "которое запугано террором и бесконечной мобилизацией", добавил он. Но даже оно "умудряется находить возможность выступать с фактически с антивоенными лозунгами" - против мобилизации, отметил политолог."То есть, и у населения просыпаются протестные настроения, а это говорит о слабости власти. В настоящий момент Зеленский очень слаб", – заявил Шатров.А это значит, что совершенно не важно, в какой именно группе элит противоречия сильны и насколько, и готовит ли главком ВСУ Валерий Залужный военный переворот, и есть ли для этого вообще предпосылки, считает Шатров.Накануне экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение о том, почему Зеленский боится заговора. Читайте также на РИА Новости Крым:Украине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг Зеленский расплачивается за свои ошибки – Кличко Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох
https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/04/1133291295_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_d93c5a3b2025c5541136fa8eb2ac7a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), украина, политика, мнения, игорь шатров
Когда киевский режим потеряет "голову"

Скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада – эксперт

18:29 04.12.2023
 
© AFP 2023 / YVES HERMANПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / YVES HERMAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Игорь Шатров: скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада
18:29

"Эскадронов смерти" Зеленского уже не боятся

По словам Шатрова, последние заявления известных людей из украинского политикума о ситуации на фронте и деятельности киевского режима во главе с Зеленским доказывают, что это не просто спор между военными и президентом – речь идет о расколе элит.
И то, что это происходит так явно в самый критический для Украины момент, говорит о том, что "эскадронов смерти" Зеленского уже не боятся.
"Совершенно по-разному описывают ситуацию внутри политического класса довольно известные персоны, которые в самой критической ситуации должны быть вместе. А они показывают, что единства нет. А ведь длительное время было единомыслие в прессе, при общении с Западом, потому что была боязнь за собственную жизнь. Даже представители высшего руководства опасались того, что какие-нибудь эскадроны смерти Зеленского, нацисты очень быстро с ними разберутся, если они будут говорить прямо противоположное. А теперь этого никто не боится", – полагает Шатров.
Страх еще остался у населения Украины, "которое запугано террором и бесконечной мобилизацией", добавил он. Но даже оно "умудряется находить возможность выступать с фактически с антивоенными лозунгами" - против мобилизации, отметил политолог.
"То есть, и у населения просыпаются протестные настроения, а это говорит о слабости власти. В настоящий момент Зеленский очень слаб", – заявил Шатров.
А это значит, что совершенно не важно, в какой именно группе элит противоречия сильны и насколько, и готовит ли главком ВСУ Валерий Залужный военный переворот, и есть ли для этого вообще предпосылки, считает Шатров.
"Зеленского может спихнуть с пьедестала, если это место вообще так можно назвать, любая более активная персона, чем он, если будет за ним поддержка со стороны Запада. Америки, Европы или вообще какой-то одной страны, например Великобритании. И все. Немножко поддержки, фантазии и решительности – и дни Зеленского могут быть сочтены", – заключил эксперт.
Накануне экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение о том, почему Зеленский боится заговора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг
Зеленский расплачивается за свои ошибки – Кличко
Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох
Участники акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства на площади Независимости в Киеве, декабрь 2013 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
19 ноября, 21:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей?
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикаМненияИгорь Шатров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара Украиной
18:48Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
18:29Когда киевский режим потеряет "голову"
18:02Протезы бойцам СВО: сколько человек в Крыму обеспечили за счет бюджета
17:44Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
17:38Все поврежденное ураганом жилье посчитают в Крыму за две недели
17:16Фура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
17:02В Ростовской области отработали системы ПВО – что известно
16:43Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
16:08"Бездомная" статистика: как живут люди без крова в Крыму
15:19Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
15:0430 украинских БПЛА сбиты в зоне спецоперации за сутки
14:45Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
14:38Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
14:19Увеличение срока службы по призыву в России: позиция комитета Госдумы
13:51Керченская переправа: график работы и количество паромов
13:19Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУ
12:46Ущерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
12:08В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу
12:00Стало известно о состоянии отравившихся угарным газом в Крыму
Лента новостейМолния