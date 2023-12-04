https://crimea.ria.ru/20231204/kogda-kievskiy-rezhim-poteryaet-golovu-1133290682.html

Когда киевский режим потеряет "голову"

Когда киевский режим потеряет "голову" - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Когда киевский режим потеряет "голову"

В высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T18:29

2023-12-04T18:29

2023-12-04T18:29

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

мнения

игорь шатров

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Игорь Шатров: скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада Игорь Шатров: скинуть Зеленского с пьедестала может любой при минимальной поддержке Запада audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В высших эшелонах власти на Украине паника и раскол элит, и Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Эскадронов смерти" Зеленского уже не боятсяПо словам Шатрова, последние заявления известных людей из украинского политикума о ситуации на фронте и деятельности киевского режима во главе с Зеленским доказывают, что это не просто спор между военными и президентом – речь идет о расколе элит.И то, что это происходит так явно в самый критический для Украины момент, говорит о том, что "эскадронов смерти" Зеленского уже не боятся."Совершенно по-разному описывают ситуацию внутри политического класса довольно известные персоны, которые в самой критической ситуации должны быть вместе. А они показывают, что единства нет. А ведь длительное время было единомыслие в прессе, при общении с Западом, потому что была боязнь за собственную жизнь. Даже представители высшего руководства опасались того, что какие-нибудь эскадроны смерти Зеленского, нацисты очень быстро с ними разберутся, если они будут говорить прямо противоположное. А теперь этого никто не боится", – полагает Шатров.Страх еще остался у населения Украины, "которое запугано террором и бесконечной мобилизацией", добавил он. Но даже оно "умудряется находить возможность выступать с фактически с антивоенными лозунгами" - против мобилизации, отметил политолог."То есть, и у населения просыпаются протестные настроения, а это говорит о слабости власти. В настоящий момент Зеленский очень слаб", – заявил Шатров.А это значит, что совершенно не важно, в какой именно группе элит противоречия сильны и насколько, и готовит ли главком ВСУ Валерий Залужный военный переворот, и есть ли для этого вообще предпосылки, считает Шатров.Накануне экс-депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение о том, почему Зеленский боится заговора. Читайте также на РИА Новости Крым:Украине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг Зеленский расплачивается за свои ошибки – Кличко Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох

https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, политика, мнения, игорь шатров