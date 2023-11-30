https://crimea.ria.ru/20231130/zelenskiy-menyaet-ritoriku-o-perspektivakh-ukrainy-v-nato---v-chem-podvokh-1133218355.html

Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох

Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Зеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох

Лидер киевского режима Владимир Зеленский меняет риторику поиска способов выживания в ситуации, когда под ним качается президентское кресло и "рисует" украинцам РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T14:58

2023-11-30T14:58

2023-11-30T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Лидер киевского режима Владимир Зеленский меняет риторику поиска способов выживания в ситуации, когда под ним качается президентское кресло и "рисует" украинцам картины, где его шаткое положение "равно" шаткому положению Украины на международной арене. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами николаевских вузов, которая прошла в четверг, выразил сомнение, что Украина когда-либо станет членом НАТО. По его словам, никто не может знать, присоединится ли когда-нибудь Киев к альянсу.В поисках способов выживания"Контрнаступление ВСУ провалилось. Зеленский почувствовал смену отношения Запада к Украине - тех, от кого зависит судьба этой страны и его личная судьба. Заговорили о том, что есть приемники, люди, которые могут заменить Зеленского. В том числе ставка делается на Валерия Залужного, и не случайно он появляется на обложках ведущих западных журналов", - напоминает Кошкин.В этой связи Зеленский находится в режиме поиска способов выживания в сложившейся ситуации, в том числе меняет риторику, вносит во внутреннюю повестку тезис о неразделимости его президентства с перспективами евроинтеграции Украины и вступления ее в Североатлантический Альянс."Фактически он говорит: "Видите ли, когда не было претензий на власть президента, объятия Запада были распахнуты. Поэтому - или яркое солнце Зеленского или же вы его замените на людей, которые оставят вас в тупике и во мраке. Вот с этим сопряжен сам замысел изменения риторики, потому что ему нужно показать свою важность", - считает политолог.Перспективы Украины на членство в НАТОПо его мнению, обещания со стороны Запада будут звучать и дальше. В условиях, когда провал ВСУ очевиден, для стран блока НАТО компромиссным вариантом могло бы стать разделение Украины по корейскому сценарию, где Киев отказывается от притязаний на Крым и новые российские регионы, а на оставшихся осколках страны формируется плацдарм для новых ударов против России. Однако такой вариант, очевидно, не приемлем для Москвы.Заявления о намерении принять Украину в НАТО периодически звучат на Западе. Например, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину, но сроков возможного принятия страны в Альянс не обозначал и подчеркивал, что главное внимание блок уделяет "обеспечению победы Украины над Россией". При этом европейские СМИ со ссылкой на чиновников неоднократно писали о том, что НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Читайте также на РИА Новости Крым:Пригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите в 2024 годуУкраина в НАТО: когда это случится и что будет со странойПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне

https://crimea.ria.ru/20231129/derevyannye-soldaty-i-volshebnyy-poroshok-chto-obschego-u-armiy-nato-i-vsu-1133177897.html

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украина, нато, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, новости сво, россия, безопасность, мнения, андрей кошкин